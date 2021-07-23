EVGA заменит сломанные игрой Amazon New World видеокарты RTX 3090
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Не так давно в сети проявилась информация, что амбициозный MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon, находящийся в стадии бета-тестирования, в буквальном смысле приводит к повреждению или даже выходу из строя видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090. Интересным фактом является то, что большинство сообщений о поломке пришлись на видеоадаптеры американского производителя EVGA. Разработчики Amazon оперативно отреагировали на сообщения о проблеме и установили, что причиной явилось отсутствие ограничения кадров в меню игры, которое заставляло видеокарты буквально работать на износ, выдавая тысячи кадров в секунду, перегружая её систему питания. Таким образом, игра приобрела признаки своеобразного теста стабильности, роль которого раньше выполнял FurMark, прозванный в народе "бубликом", о котором в своё время ходило не мало страшилок на тему того, что он способен "сжечь" видеокарту. Команда Amazon сразу дала пользователям рекомендации по устранению проблемы, а недавно выпустила специальный патч, полностью её снимающий.
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