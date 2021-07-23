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EVGA заменит сломанные игрой Amazon New World видеокарты RTX 3090

Игра также повредила видеокарты RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800/6800 XT, Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 590 от различных брендов. Но от других производителей информации о замене "убитых" видеокарт ещё не поступало.
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Не так давно в сети проявилась информация, что амбициозный MMO-проект New World от игрового подразделения Amazon, находящийся в стадии бета-тестирования, в буквальном смысле приводит к повреждению или даже выходу из строя видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090. Интересным фактом является то, что большинство сообщений о поломке пришлись на видеоадаптеры американского производителя EVGA. Разработчики Amazon оперативно отреагировали на сообщения о проблеме и установили, что причиной явилось отсутствие ограничения кадров в меню игры, которое заставляло видеокарты буквально работать на износ, выдавая тысячи кадров в секунду, перегружая её систему питания. Таким образом, игра приобрела признаки своеобразного теста стабильности, роль которого раньше выполнял FurMark, прозванный в народе "бубликом", о котором в своё время ходило не мало страшилок на тему того, что он способен "сжечь" видеокарту. Команда Amazon сразу дала пользователям рекомендации по устранению проблемы, а недавно выпустила специальный патч, полностью её снимающий.

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Компания EVGA также не оставила без внимания тот факт, что "игру на выживание" от Amazon её продукция пройти оказалась не способна и в беседе с представителями PСgamer подтвердила, что вышедшие из строя видеокарты её производства будут подлежать замене.
Но беда не приходит одна, и известный блогер JayzTwoCents, имеющий более 3,5 млн подписчиков, сообщил в Twitter, что от "смертельно опасной" игры New World пострадали и некоторые другие модели от различных производителей, такие как RTX 3080 Ti, Radeon RX 6800/6800 XT, Radeon RX 6900 XT и даже Radeon RX 590. Другие компании, кроме EVGA, пока что не сообщили о своём решении по замене, как нет информации и о замене видеокарт EVGA RTX 3080 Ti. "Красные" видеокарты компания EVGA не выпускает. 

Учитывая текущий дефицит видеокарт и их высокую стоимость, ситуация с игрой от Amazon обыденной не является. Пользователи интернета уже сравнили этот случай с истреблением животных редких видов.

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Игровое подразделение Amazon Game Studios родилось в августе 2012 года и с её именем уже связана цепочка неудач. В студию вливались немыслимые финансовые средства, привлекались специалисты мирового уровня, но ожидаемого результата студии добиться так и не удалось. Игра New World является для студии амбициозной и на неё возлагаются большие надежды.



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