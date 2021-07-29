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Сегодня курс Ethereum держится в районе отметки 2300$ за монету и пока что у добывающих его майнеров всё относительно неплохо, хоть и не так, как весной этого года. Какие перспективы ожидают майнинг Ethereum, и когда геймеры получат назад свои видеокарты по рекомендованным ценам?

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Уже достаточно много времени основатель Ethereum Виталик Бутерин грозится перевести сеть на так называемый Ethereum 2.0, работающий по алгоритму Proof-of-stake (модель доказательства доли владения), который фактически поставит крест на майнинге Ethereum с использованием видеокарт. Но пока что это отдалённая перспектива, не имеющая точной назначенной даты, и в этом году ожидать перехода пока что не стоит, хотя всё может измениться в любой момент. До данного перехода надеяться на массовый отток майнеров из сети не приходится. Крупные майнеры всегда имеют разработанные сценарии, учитывающие цену, объёмы торгов и прочие переменные. И пусть вас не вводит в заблуждение истеричная распродажа видеокарт китайскими майнерами по минимальным ценам, произошедшая месяц назад — это особый случай, и те видеокарты мгновенно выкуплены другими майнерами и перекупщиками. К тому же, чем больше майнеров покидает сеть, тем больше начинают зарабатывать оставшиеся из-за понижения хэшрейта. Зарабатывая больше майнеры расширяют фермы — и всё идёт по кругу.

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Однако, до перехода сети на модель 2.0, предположительно уже в начале августа 2021 года сеть Ethereum посетит большое обновление под названием London (EIP-1559), автоматизирующее комиссии (Gas), получаемые участниками. Комиссии за проведение транзакций впредь не будут отдаваться майнерам, а превратятся в цифровой дым. Отныне в качестве вознаграждения "шахтёры" будут получать только вновь добытые монеты. Многие называют EIP-1559 секундомером обратного отчёта до перехода сети на версию 2.0, хотя некоторые склонны утверждать, что EIP-1559 будет более выгодным для всех участников. Тем не менее комиссионных "сверхдоходов" майнеры Ethereum в августе лишатся.

В начале декабря этого года майнеров ожидает ещё одно испытание в виде обновления под названием "Бомба сложности" (EIP 3554). Закладка цифровой "бомбы" состоялась ещё в 2015 году и была призвана подтолкнуть разработчиков к переходу на 2.0. Этот код сделает майнинг Ethereum медленнее, увеличив до 20 секунд задержки между созданием блоков (с текущих 13). Ранее поступало предложение перенести EIP 3554 на весну 2022 года, но разработчики его отклонили, посчитав что в этом нет нужды. Стоит упомянуть, что ранее её откладывали уже три раза - в 2017, в 2019 и в 2020 годах. Именно это обновление сильнее других ударит по майнерам, существенно снизив их доходы.

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Некоторые разработчики преисполнены ожидания, что если всё пойдёт как запланировано, то уже в декабре Ethereum 1.0 на PoW сможет эффективно взаимодействовать с Ethereum 2.0 на PoS, то есть произойдет фактическое слияние двух сетей. В этом случае активировать EIP 3554 не придётся, ведь на майнинге Ethereum на видеокартах (как и на ASIC) будет поставлен окончательный крест. Таким образом, до конца этого года "железную" составляющую сети Ethereum в виде видеокарт, скорее всего, не ожидает дальнейшее расширение, а значит майнеры не будут и дальше способствовать дефициту видеокарт, преимущественно оставаясь на своих мощностях. Остаётся проблема привязки Ethereum к курсу Bitcoin, которая будет ослаблена или даже разорвана только при переходе на модель proof-of-stake 2.0. Следует понимать, что даже после полного краха майнинга Ethereum сами майнеры на видеокартах никуда не исчезнут. Да, часть из них, поддавшись всеобщей панике, разберут свои фермы и отправят их на вторичный рынок, но крупные игроки, имеющие подход к майнингу как к бизнесу, просто переключат свои ресурсы на менее прибыльные валюты. Тем не менее до конца этого года майнеры не станут для геймеров ещё большей угрозой, чем являются сейчас.

Что касается непосредственно геймеров и видеокарт, которых они фактически лишились в этом году, то кроме майнеров на решение их проблемы влияют и другие факторы. Первым из них является дефицит производственных мощностей, с которым столкнулись ведущие производители видеокарт, такие как AMD и NVIDIA. У AMD банально отсутствует возможность справиться с дефицитом, поскольку выделенной ей доли на 7-нанометровых конвейерах TSMC просто не хватает, чтобы производить чипы для своих центральных процессоров, видеокарт и чипы для игровых консолей. Сами 7-нм мощности конвейера TSMC загружены на 100% и расширить их в ближайшее время невозможно, а новые фабрики будут запущены ещё не скоро.

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Как неоднократно упоминала глава AMD Лиза Су, ситуация с дефицитом чипов не изменится до конца 2021 года. Стоит напомнить, что ранее, она же обещала решить этот вопрос до конца 2020 года. Всё это говорит о том, что разрешение дефицитного вопроса ожидается лишь в 2022 году или даже позже. В то же время, в 2022 году ожидается уже подтвержденный AMD выход процессоров на базе архитектуры Zen 4 и потребительских видеокарт на архитектуре RDNA 3. Они будут выпускаться уже по 5-нанометровому технологическому процессу, доли в котором уже также полностью распроданы, преимущественно купертинской компании Apple. AMD, вероятнее всего, продолжит использовать 7-нм мощности и вместе с 5-нм конвейером она сможет преодолеть кризис дефицита, хотя бы частично, если не полностью.

У компании NVIDIA дела обстоят немного сложнее. В настоящее время у её партнёра, производящий для неё чипы GPU, компании Samsung явно продолжаются проблемы с уровнем брака выходящей продукции, начавшиеся ещё в прошлом году. С бронированием 5-нм мощностей TSMC для следующего поколения видеокарт также могут возникнуть проблемы из-за большого количества желающих. Что касается 5-нм техпроцесса Samsung, то последним слухам уровень его брака сейчас достигает 50%. Глава NVIDIA даже провёл переговоры с главой компании Intel о возможном бронировании их мощностей на случай откровенного кризиса. По предварительным данным, следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 с архитектурой Ada Lovelace будет производиться по 5-нм техпроцессу на заводах TSMC и появятся в продаже лишь в конце 2022 года.

Таким образом резкого понижения цен на видеокарты до конца года ожидать не стоит. Процесс приближения к рекомендованным ценам будет медленным и плавным и будет происходить по мере насыщения рынка поступающими продуктами. Стоит учитывать и то, что продавцы и перекупщики уже привыкли к определенному виду дохода при перепродаже видеокарт и, как показывает многолетняя практика, биться за него они будут до последнего. Особенно отечественные продавцы, по определенным причинам гораздо медленнее реагирующие на изменение рынка, чем их западные коллеги.

Подведя итог, можно предположить, что конца текущего года майнеров ожидают существенные перемены, которые скорее всего снизят их доход. Цены на видеокарты будут находиться в текущем диапазоне, имея тенденцию к медленному снижению, не оказывающему существенного влияния на их доступность для большинства игроков. Опять же, если в дело не вмешается вездесущий Bitcoin. С начала 2022 года разрешение проблемы дефицита начнёт набирать обороты и видеокарты текущего поколения станут доступнее. Если майнинг Ethereum окончательно уйдёт в историю, то на вторичный рынок поступит большое количество майнерских видеокарт. Это скажется и на ценах новых видеокарт в розничных магазинах. Окончательное разрешение вопроса и возвращение рынка в нормальное русло вряд ли стоит ждать ранее конца следующего года. Но и этот прогноз сильно зависит от огромного количества переменных.