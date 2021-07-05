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Уровень брака 5-нм чипов от Samsung, на которые так надеется NVIDIA, составляет 50%

На пути компании NVIDIA возникают трудности с подбором партнёров для производства чипов GPU для следующего поколения видеокарт.
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Некоторое время назад сообщалось, что бессменный глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг провёл переговоры с генеральным директором Intel Пэтом Гелсинджером. Темой обсуждения была возможность использования мощностей Intel для производства новых видеокарт NVIDIA. На такой шаг Дженсена Хуанга подтолкнул тот факт, что 5-нанометровые производственные мощности основного мирового чипмейкера TSMC практически полностью заняты и получить необходимый объём весьма затруднительно. Более 50% объёмов 5-нм производственных мощностей TSMC уже занято компанией Apple. Оставшийся объём закрепили за собой AMD и другие компании. Таким образом, NVIDIA решила подготовить себе запасной аэродром в лице Intel. Какие именно видеокарты NVIDIA планировала выпускать на заводах Intel осталось тайной, известной лишь руководству двух вышеупомянутых компаний.

Текущее поколение видеокарт NVIDIA RTX 30 производится по 8-нм техпроцессу на заводах Samsung.
Его отличал довольно высокий уровень брака, по крайней мере на первоначальном этапе. Это привело к дефициту видеокарт NVIDIA нового поколения RTX 30 на старте продаж. Для производства своих производительных видеокарт следующего поколения NVIDIA рассчитывала, в случае необходимости, использовать 5-нм техпроцесс от Samsung. Но по последним данным с 5-нм технологическим процессом у Samsung опять всё не так хорошо.
Эту информацию распространило издание Business Korea. С их слов, на новом предприятии Samsung Electronics, расположенному в южнокорейском городе Hwaseong, процент брака на производственной линии составляет около 50%. Если проблема не будет исправлена вовремя, то в будущем поколении потребителей вновь может ожидать дефицит продукции NVIDIA, в случае, если она выберет эти линии для производства своих чипов. Также под вопросом будущее лидерство компании NVIDIA по литографическому показателю. К слову, она и сейчас проигрывает в нём своему конкуренту AMD, использующему в своих видеокартах на архитектуре RDNA2 7-нанометровый техпроцесс TSMC.
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intel nvidia samsung видеокарты tsmc дефицит брак 5-нм
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