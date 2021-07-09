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Весь последний месяц всевозможные информационные ресурсы радовали геймеров, поочередно рапортуя о снижении цен на видеокарты NVIDIA последнего поколения. Причиной тому послужил обвал Bitcoin из-за действий китайских властей и внедрение в игровые видеокарты NVIDIA усовершенствованного ограничителя майнинга криптовалют. Да, снижение цен в направлении уровня официально рекомендованных происходило медленно, но неотвратимо.

Как всегда, беда пришла неожиданно. Компания Samsung, которая производит GPU для видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30ХХ вновь не справилась с поставками. Отмечается, что в июне Samsung не смогла обеспечить NVIDIA нужным количеством графических процессоров с архитектурой Ampere. Это, в свою очередь, может повлечь за собой новую волну дефицита видеокарт и, как следствие, повышение цен на них. И это не первый случай, когда Samsung подводит своего зелёного партнёра. Осенью прошлого года, когда видеокарты серии RTX 30XX были только представлены, высокий уровень брака на производственных линиях не позволил Samsung поставить NVIDIA требуемое количество чипов. А совсем недавно поступила информация, что уровень брака 5-нм чипов от Samsung, на которые так надеется NVIDIA в будущем, составляет 50%.

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Свою обеспокоенность ситуацией выразил ресурс Igor’sLAB, сообщивший о вынужденном внутреннем каннибализме, возникшем внутри компаний-производителей видеокарт из-за нового дефицита чипов. К примеру, компания PC Partner, которой принадлежат Zotac, Inno3D и Manli, отправляет полученные чипы на производственные линии Zotac, чтобы сократить издержки, заставляя остальных дочек простаивать. Та же проблема затронула и Palit с её дочерней Gainward.

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Igor’sLAB отмечает, что если NVIDIA не добьётся увеличения объёма поставок в течение следующих 1-2 недель, то риск очередного повышения цен на новые видеокарты RTX 30XX становится реальным. Но в конечном итоге всё зависит от самой Samsung и её способности справиться с недопоставками, о точных причинах которых пока что ничего не известно.



