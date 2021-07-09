Возможен новый дефицит видеокарт NVIDIA RTX 3000 и повышение цен на них из-за проблем у Samsung
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Весь последний месяц всевозможные информационные ресурсы радовали геймеров, поочередно рапортуя о снижении цен на видеокарты NVIDIA последнего поколения. Причиной тому послужил обвал Bitcoin из-за действий китайских властей и внедрение в игровые видеокарты NVIDIA усовершенствованного ограничителя майнинга криптовалют. Да, снижение цен в направлении уровня официально рекомендованных происходило медленно, но неотвратимо.
Свою обеспокоенность ситуацией выразил ресурс Igor’sLAB, сообщивший о вынужденном внутреннем каннибализме, возникшем внутри компаний-производителей видеокарт из-за нового дефицита чипов. К примеру, компания PC Partner, которой принадлежат Zotac, Inno3D и Manli, отправляет полученные чипы на производственные линии Zotac, чтобы сократить издержки, заставляя остальных дочек простаивать. Та же проблема затронула и Palit с её дочерней Gainward.
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Igor’sLAB отмечает, что если NVIDIA не добьётся увеличения объёма поставок в течение следующих 1-2 недель, то риск очередного повышения цен на новые видеокарты RTX 30XX становится реальным. Но в конечном итоге всё зависит от самой Samsung и её способности справиться с недопоставками, о точных причинах которых пока что ничего не известно.
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