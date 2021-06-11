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NVIDIA может заказать производство чипов GPU на заводах Intel

Глава NVIDIA ищет запасной вариант на случай, если ему опять не достанется нужный объём мощностей TSMC для производства своих чипов GPU.
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Guru3d сообщил том, что судя по всему глава NVIDIA Дженсен Хуанг провёл переговоры с генеральным директором Intel Пэтом Гелсинджером, чтобы обсудить возможность производства на заводах Intel чипов GPU для зеленой компании «в случае крайней необходимости». Сообщается, что переговоры не являются поводом для создания шумихи и давления на производителя чипов TSMC или отдаления от него. NVIDIA и Intel не хотят способствовать дальнейшему укреплению тесного сотрудничества TSMC с такими компаниями как AMD или Apple, поскольку это может позволить им выйти в лидеры отрасли. NVIDIA может начать сотрудничество с Intel в случае, если не достигнет с TSMC необходимой договоренности.

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Указывается, что в данный момент TSMC является лидером в производстве чипов, поскольку её новейший 5-нм технологический процесс обеспечивает значительный качественный скачок. Но 50% объёмов передовых 5-нанометровых производственных мощностей уже закреплено за Apple, которая намерена использовать новые чипы в своих будущих iPhone, iPad и Mac. Именно закрепление заказов за AMD (в том числе Microsoft и Sony), Apple и Qualcomm вынудило NVIDIA использовать 8-нм мощности Samsung для своих графических процессоров Ampere. Сейчас NVIDIA предпринимает все меры, чтобы не оказаться в конце списка заказчиков у TSMC. Также NVIDIA надеется сократить технологический разрыв с конкурентом также за счёт появления 5-нм технологии у Samsung. Её планируется использовать в будущих GPU NVIDIA Ampere Next, ожидаемых в 2022 году.

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amd intel nvidia samsung видеокарты tsmc gpu amd 4700s 5nm
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