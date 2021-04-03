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Компания NVIDIA решила не отставать от своего «красного» конкурента с его технологией AMD Smart Access Memory и представила собственную под названием Resizable BAR, сделав её доступной для пользователей видеокарт GeForce RTX. Теоретически Resizable BAR должна повысить производительность систем с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Без данной технологии процессоры имели доступ к видеопамяти лишь с буфером небольшого размера. Но новые игры требуют передачи всё больших объёмов данных. И при старом варианте работы центрального процессора с видеопамятью могло произойти превышение доступного лимита, что приводило к созданию очереди запросов и падению производительности. С Resizable BAR вместо использования небольшого буфера центральный процессор получает доступ ко всему объему видеопамяти. А передача данных может осуществляться в несколько параллельных потоков. Выглядит всё очень неплохо и к тому же бесплатно! Для того, чтобы задействовать технологию, требуется всего лишь обновить BIOS материнской платы и видеокарты, а также установить последний видеодрайвер. Но, как всегда, не обошлось без «Но». На сайте NVIDIA указано, что для работы технологии требуются материнские платы, основанные на чипсетах AMD 400/500 серии и работающие в паре с процессорами AMD Zen 3 (5ххх) или процессоры Intel 10-го / 11-го поколения с материнскими платами на чипсетах Intel 400/500 серии. Процессора AMD Zen 3 у меня нет. Но есть процессор AMD Zen 2 в виде RYZEN Pro 3700. И хоть официально его поддержка не заявлена, но уже давно известно, что с Zen 2 технология также работает.

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Что касается игр, то заявлена поддержка из 17 наименований. Их список представлен ниже.

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Маркетологи NVIDIA утверждают, что Resizable BAR на видеокартах GeForce RTX 3000 может повысить производительность до 12%. Ключевое слово здесь «до». Доверяй, но проверяй! Я решил включить технологию Resizable BAR на своей GeForce RTX 3070 и проверить их слова. Из поддерживаемых технологией игр я взял шесть: Red Dead Redemption 2, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Metro Exodus и Battlefield V. К ним я добавил уже не совсем свежую Deus Ex Mankind Divided, которой нет в списке, чтобы посмотреть, как сказывается технология на неподдерживаемых играх.

Система такая:

— процессор AMD Ryzen 7 Pro 3700

— видеокарта MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO

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— материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS

— ОЗУ — два модуля по 16 ГБ, работающие на частоте 3600 Мгц

— игры установлены на SSD Samsung SSD 970 EVO, не являющийся системным.

ОС Microsoft Windows 10 Pro. Видеодрайвер 465.89. Тесты проводились в разрешении 2560 x 1440 пикселей. Процессор и видеокарта работали в «стоке». Только ОЗУ была разогнана при помощи программы «Ryzen DRAM Calculator» от 1usmus до 3600 Мгц, с таймингами 16-19-16-36-56 1Т (включая настройки вторичных). Таким образом, подобные настройки системы доступны любому пользователю.

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AGESA версии 1.2.0.0 с включением необходимых пунктов в BIOS. Хотя вышла уже более свежая 1.2.0.1, но она в статусе Beta и её я решил не ставить.

Показания программы GPU-Z и панели NVIDIA до и после прошивки BIOS видеокарты. Везде сообщается, что технология включена. Прошивка легко и быстро прошла с помощью MSI Dragon Center, после чего он неблагодарно был удалён.

Итак, можно приступать. Все настройки выставлялись на максимум в режиме AUTO.

1. Assassin’s Creed Valhalla

Resizable BAR OFF

Resizable BAR ON

Среднее количество кадров увеличилось на 4. Минимальные подросли на столько же. Максимальные на 1.

2. Battlefield V

Resizable BAR OFF / RTX OFF

Resizable BAR ON / RTX OFF

Resizable BAR OFF / RTX ON

Resizable BAR ON / RTX ON

Без «лучей» игра прибавила 5 fps, с «лучами» 2. Хотя с RTX частота кадров абсолютна «неиграбельна». Необходимо снижать настройки или играть без «лучей».

3. Horizon Zero Dawn

Resizable BAR OFF

Resizable BAR ON

В «Горизонте» снова +5 кадров по среднему показателю. Зато минимальная частота кадров возросла с 24 до 40. А это уже неплохой результат. Но что интересно, в этой игре в режиме Resizable BAR OFF игра зарезервировала под себя 19 ГБ оперативки, с Resizable BAR ON всего 8 ГБ. Когда я увидел, что занято 19 ГБ ОЗУ, то сначала я подумал, что не закрыл какую-то программу. Вышел на рабочий стол – нет, всё закрыто. Перезапустил игру и результат тот же. Решил, что так и должно быть. Но в тестах после перепрошивки BIOS видеокарты, я, всё же, обратил внимание на объём использованной ОЗУ и был удивлён двухкратным снижением. Может это баг и произошел он лично у меня, ничего не утверждаю. Но, всё же, я заметил некую тенденцию к небольшому снижению потребления ОЗУ и в других играх, уже после завершения всех тестов и сравнения результатов. Хотя в остальных играх разница, конечно, не столь существенная.

4. Cyberpunk 2077

Многострадальная игра. Сумасшедшая реклама и высокие ожидания. А затем сломанные копья на всех форумах мира. По скринам видно, что играть в неё я ещё не начал. Всё откладываю на потом. Впрочем, как и большинство других игр. Покупаешь новую видеокарту, а оказывается, что времени на игры почти нет. «Ставь в майнинг!» - скажет кто-то.

Resizable BAR OFF / RTX OFF

Resizable BAR ON / RTX OFF

Resizable BAR OFF / RTX ON

Resizable BAR ON / RTX ON

Без RTX преимущество в 1 кадр. С включенным RTX уже в 3. Ничего выдающегося.

5. Metro Exodus

Resizable BAR OFF / RTX ON

Resizable BAR ON / RTX ON

Результаты на уровне погрешности. Неужели всё так скучно? В конце будет наглядная диаграмма и вердикт.

6. Red Dead Redemption 2

Resizable BAR OFF

Resizable BAR ON

Стало повеселее. Подросла как средняя, так и максимальная частота кадров.

7. Deus Ex Mankind Divided

Наша белая ворона. Напомню, что этой игры нет в списке поддерживаемых новой технологией.

Resizable BAR OFF

Resizable BAR ON

Сюрприз. Да, в разных источниках не раз упоминалось, что Resizable BAR может принести как положительный, так и отрицательный результат. Возможно NVIDIA включила в список «поддерживаемых игр» те игры, где результат положительный. А там, где он отрицательный просто внесли в список всех остальных игр – так называемых «неподдерживаемых». Но это лишь предположения и возможно не обоснованные. Если возникнет вопрос, что дело может быть в версии DirectX, то в тестах данной игры был включен именно 12-ый.

Тесты проведены. Пора подвести итог. Я оформил их в виде диаграммы в Excel. Не надо морщиться от упоминания «экселя», здесь его не очень много.

Что же, задействование технологии Resizable BAR само по себе никаких сложностей не вызывает. Она даёт увеличение среднего fps от 1 до 5. Как-то не густо? И это в списке «поддерживаемых» игр. В играх не из списка результат вполне может быть и отрицательным. Подозреваю, что в старых играх толку от этой технологии особо нет, но главное чтобы не было вреда. В процентном соотношении 5 кадров — это повышение среднего fps до 11%, согласно результатам моих тестов. Значит, на этот раз маркетологи NVIDIA не обманули, обещая до 12% прироста! В некоторых случаях также подтягивается минимальный fps, что уже более полезно. С другой стороны, даже 5 кадров не будут лишними. Тем более даром. Интересно бы было сравнить итоговые результаты в реальных тестах с видеокартой от AMD из новой серии. Но, к сожалению, у меня её нет. Зато есть лучше — рисунок с сайта AMD. Если судить по нему, то технология даёт сопоставимый прирост на видеокартах обоих производителей.

Благодарю за внимание.