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Неожиданно разразившийся бум майнинга, не случайно совпавший с выходом новых поколений графических ускорителей компаний AMD и NVIDIA, не оставил честным геймерам ни единого шанса купить новую видеокарту по рекомендованной рублёвой цене. Даже на бывшие в употреблении видеокарты цены взлетели до небес. Почти все видеокарты, пригодные для качественного гейминга, как новые, так и б/у, раскуплены майнерами. Геймеры по всему миру, сидя на старых видеоадаптерах или так называемых «видеокартах-затычках», проходят стадии от гнева до принятия, но не оставляют надежды на покупку видеокарты, достаточно производительной, чтобы «тянуть» любимые и новые игры на хороших настройках.

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Кто-то из геймеров всё ещё рассчитывает, что криптопузырь лопнет и цены вернутся в норму. К их разочарованию такой вариант развития событий маловероятен. Ведь не так давно все производители объявили о повышении отпускных цен на свою продукцию. Международные перевозчики также сообщили о повышении стоимости своих услуг. Дело усугубилось назревшим дефицитом производственных мощностей у ведущего чипмейкера TSMC и малым выходом годной продукции у Samsung, а также дефицитом других компонентов, таких как подложки для GPU. Все эти факторы, вкупе с мировой пандемией, прямо говорят нам – старых справедливых цен на новые видеокарты мы больше не увидим! Совсем скоро намечается выпуск «народных» игровых видеокарт GeForce RTX 3060 12GB и RX 6700 (XT). По всей видимости, их ожидает та же участь, что и текущие новинки – застать их в продаже будет крайне сложно, а купить по рекомендованной цене невозможно в принципе. И даже если криптовалютная лихорадка пойдёт на спад, то отечественные магазины, как показывает практика, снижают цены крайне медленно и неохотно. Скорее выйдет новое поколение видеокарт, а старое станет неактуальным, чем продавец упустит свою сверхприбыль.

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Что же в такой патовой ситуации остаётся делать порядочному человеку, чьим жизненным хобби являются компьютерные игры? Некоторые из них опускают руки и уходят играть в компьютерные игры на Youtube, отправляя вопрос покупки карты в долгий ящик, а другие возлагают большие надежды на покупку б/у видеокарты у майнеров после окончания майнинг бума. Давайте посмотрим, стоит ли покупать видеокарту, которая побывала в ферме у майнера. Покупка майнерских карт обычно проходит на торговых площадках, но иногда предложить купить карту может и знакомый майнер. Необходимо помнить, что «знакомство» не является гарантией, что вас не обманут. Ведь ваш знакомый майнер, как и все остальные, всеми силами желает получить максимальную выгоду. Его ферма могла не окупиться. Она могла быть собрана в кредит под большой процент. Да и знать до конца помыслы даже знакомого человека невозможно. Абсолютно все майнеры мечтают «сплавить» свои видеокарты, когда они перестанут приносить прибыль, в каком бы состоянии они не находились. Поэтому при такой покупке действуют те же правила, что и покупке на «барахолке». Торговые площадки обычно сами по себе в любое время кишат мошенниками. И сегодня, наверное, уже не секрет ни для кого золотые правила покупки б/у видеокарты в таком месте:

- стараться покупать только в своём городе и только после достаточных тестов на исправность в вашем присутствии с предоставлением так называемого «манибэка» (оговоренного срока на проверку товара дома и на возвращение денег). При этом не стоит верить ни единому слову продавца о состоянии видеокарты. Только фактические доказательства. «Манибэк» также может оказаться лишь уловкой. Ни в коем случае нельзя покупать видеокарту на улице, у подъезда, в метро и тому подобных местах.

- стараться приобретать видеокарты с остаточной гарантией крупного сетевого магазина, торгующего «белыми» товарами, официально завезенными в РФ. Хотя на сегодняшний день возможна и подделка чеков.

- в случае покупки с пересылкой в другой регион совершать покупку только у продавцов со старыми неподозрительными аккаунтами и достаточным количеством положительных отзывов. Помнить, что аккаунты могут быть украдены.

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- осознавать, что дистанционная покупка видеокарты с пересылкой и стопроцентной предоплатой – это максимальный из всех возможных рисков. Шансы остаться без денег и без карты – крайне велики.

- не поддаваться на соблазн купить исправную видеокарту по цене, намного ниже среднерыночной. Такое объявление на 99% размещено человеком, который хочет вас обмануть.

- проверять достоверность изображений в объявлении с помощью сервиса Google «поиск по картинкам». Зачастую мошенники ставят в объявлении чужие картинки из интернета.

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А как визуально отличить неисправную или «измотанную» видеокарту от исправной?

Прежде всего, осматривать видеокарту надо не поддаваясь спешке и при хорошем освещении.

Взяв видеокарту в руки, окинув её беглым взглядом, её необходимо понюхать. Что, простите сделать? Да, да, понюхать. Не бойтесь показаться сумасшедшим. Видеокарты с прогаром достаточно долго издают резкий запах гари. А увидеть прогар можно не всегда из-за системы охлаждения и бэкплейта. Затем приступайте к тщательному визуальному осмотру. Прежде, до встречи с продавцом, не лишним будет изучить в интернете и запомнить, как выглядит покупаемая модель видеокарты в деталях. Проверьте вентиляторы, очень аккуратно покрутив их. Сломаете – придётся купить! Они должны крутиться легко, не издавая никаких шумов. Если на вентиляторах штатно имеются наклейки, то они должны быть на месте. Если их нет или они частично отклеились. Это означает, что вентиляторы имеют большую наработку или уже менялись. Это последствия майнинга или просто сильного износа.

Далее, кожух карты не должен иметь повреждений, которые могут возникать при разборке или просто неаккуратном обращении. Контакты дополнительного питания не должны быть оплавленными или потемневшими. На обратной стороне должна присутствовать гарантийная пломба, если заявлена остаточная гарантия. На фиксирующих болтах не должно быть следов откручивания. В местах, где лежат термопрокладки не должно быть подтёков (если их видно), говорящих нам о том, что видеокарта подвергалась высокой температурной нагрузке. Если бэкплейта нет, то текстолит в районе чипа GPU, чипов памяти и системы питания не должен иметь потемнений или следов прогара. Ну и конечно не должно быть никаких следов пайки или иных признаков внесения изменений в конструкцию. К сожалению, стопроцентных гарантий визуальный осмотр не даёт и на вид идеальная видеокарта может оказаться нерабочим «кирпичом».

А как вообще отличить видеокарту после майнинга от других?

Визуально сделать это сложно. Но есть множество косвенных признаков. В первую очередь, нужно быть осторожнее с теми видеокартами, которые подходят для майнинга. На сегодня это, как правило видеокарты с 6 GB памяти и больше. Во вторых, необходимо изучить профиль продавца. Когда и какие комплектующие он продавал. Если человек продает несколько однотипных видеокарт в течении года, то вероятно он майнер. Майнер может также продавать блок питания высокой мощности, слабый центральный процессор и "офисную" материнскую плату для него. Или же он может продавать специализированную под майнинг материнскую плату. Можно посмотреть и закрытые объявления продавца, но доступные к просмотру. Майнеры часто ленятся их удалять. В общем, если проданные или те, что в продаже у продавца товары никак не стыкуются с понятием "апгрейд домашнего компьютера", то это должно вас насторожить. О проданных товарах можно судить и по отзывам. Их продавец удалить не может. Если вы достаточно хитры, то вывести майнера на чистую воду вы можете в ходе переписки или разговора с ним. Ну и главное, майнерские видеокарты имеют косвенные признаки сильного износа, о которых упомянуто выше. Однако не каждая видеокарта с признаками износа является майнерской. Как видите, всё довольно сложно. Избавить от этой рулетки может только покупка новой видеокарты в магазине.

А чем плохи видеокарты после майнинга?

Я видел ни мало горячих споров на форумах между майнерами и геймерами на предмет того, что больше изнашивает видеокарту — майнинг или гейминг. Несомненно лишь то, что если и геймер и майнер относится к видеокарте бережно и эксплуатирует её в условиях не выходящих за рамки штатных и разумных, то износ её ресурса минимален. Вот только майнеры не эксплуатируют видеокарты на штатных параметрах. Но всё дело в том, что мы как покупатели никогда не узнаем правду о том, как видеокарта эксплуатировалась. Из всех имеющихся аргументов тут лишь слова продавца.

Кроме электронных компонентов видеокарта имеет и механические движущиеся элементы – вентиляторы. Они бывают разной конструкции и имеют разный запас долговечности. Выход из строя вентилятора очень частое явление у майнинговой видеокарты. Казалось бы, это не проблема купить новый и поменять. Но не забывайте, что это потраченной время и новые расходы, увеличивающие стоимость покупки. Изношенные вентиляторы могут остановиться в любой момент и эксплуатировать видеокарту без должного охлаждения опасно. К тому же, некоторые вентиляторы невозможно заменить без удаления гарантийной пломбы. Геймерские видеокарты редко испытывают проблемы с вентиляторами. Чаще всего они крутятся на оборотах ниже 50% в играх, а вне их и вовсе останавливаются на большинстве игровых видеокарт. Поэтому их износ минимален.

Основной же причиной выхода видеокарт из строя становится неисправность чипа GPU, чипов памяти или системы питания. И виной тому температурное расширение (или, проще говоря, перегрев из-за недостаточного охлаждения), а также нештатное напряжение, превышение лимитов мощности, разгон частот и круглосуточное использование в режиме 24/7.



В погоне за прибылью, а майнинг бум длится не долго, многие майнеры пытаются выжать из своих видеокарт «все соки». Им необходимо окупить все свои затраты и получить чистую прибыль. Геймеры же, если и разгоняют свои видеокарты, то стараются делать это с умом и не спеша, предварительно изучив все нюансы на профильных ветках. Хотя неумелые «мамкины оверклокеры» попадаются среди и тех и других. Многие майнеры утверждают, что их видеокарты работают при так называемой «ровной» нагрузке, без скачков температур, напряжений и прочих показателей. А у геймеров, с их слов, видеокарты работают в режиме постоянных скачков, что более негативно влияет на ресурс. Вопрос в том, готовы ли вы поверить майнеру на слово, и уверены ли вы в его квалификации? Любая электроника имеет свой ограниченный ресурс и большой вопрос, какой режим работы «майнерский» или «геймерский» более губителен для видеокарты. Думаю, у каждого из нас когда-то внезапно ломалась электроника, когда, казалось бы, для этого не было никаких причин. Нет доказательств использования производителями видеокарт «запланированного устаревания», разве что кроме программного. Поэтому конечный ресурс зависит только от качества изделия и его износа. А по износу майнеры опережают геймеров в разы! Никто не играет в игры сутками. Хотя я читал о таких случаях в новостях, но там обычно ломались сами геймеры. Добыча различных криптовалют по-разному влияют на видеокарты. К примеру, крайне популярный на сегодня Ethereum создаёт максимальную нагрузку на чипы памяти. Они перегреваются и работают в таком состоянии сутками. Это может повлечь выход видеокарты из строя. Новейшие чипы памяти GDDR6X, которые устанавливаются в новые RTX 3080 и RTX 3090 уже на штатных частотах могут разогреваться до 100 и более градусов. А после разгона майнером срок их жизни не обеспечен даже в рамках гарантийного срока. Поэтому крайне не рекомендуется покупать данные модели у майнеров. Видеокарты прошлых поколений, проработавшие в майнинге ни один год покупать также не разумно. Их ресурс если не исчерпан, то значительно уменьшен. Изменение штатных значений режима работы GPU и круглосуточная нагрузка на него также может привести к его выходу из строя. Конечно, кто-то скажет, что он купил у майнера свою GTX 1080ti после прошлого бума и она работает исправно до сих пор. И это правда. Но риск на то и риск, что его последствия непредсказуемы. Покупая бывшую в употреблении видеокарту, вы уже рискуете честно заработанными деньгами. А беря видеокарту у майнера, вы увеличиваете этот риск в разы. Кроме неисправности системы питания, GPU или чипов памяти, майнинговые видеокарты часто имеют проблему «потёкших» термопрокладок. Далеко не во всех моделях видеокарт устанавливаются качественные термоинтерфейсы. Термопрокладка с нарушенной функцией хуже передает тепло и это опять-таки приводит к перегреву компонентов. Вытекшая из термопрокладки жидкость может оказаться токопроводящей, смешавшись с пылью и грязью. Сильно нагруженная майнинговая видеокарта гораздо чаще подвержена этой проблеме, чем геймерская. А это означает очередные финансовые затраты. К тому же не каждый пользователь сможет самостоятельно определить нужные, купить и заменить термопрокладки. Здесь уже требуются определенные знания. Поменять их без удаления пломбы, если она есть, также невозможно. Все вышеприведенные аргументы плавно подводят нас к выводу, что покупать видеокарту у майнера гораздо более рискованно, чем у геймера. К тому же, покупая видеокарту у майнера, вы опосредованно спонсируете всё это криптовалютное безумие, которое мы сейчас наблюдаем. Но, если вы позиционируете себя как опытного компьютерного пользователя, то покупка видеокарты у майнера, с учётом всех рисков, может быть для вас хорошим (а может и единственным) вариантом купить производительную видеокарту по вменяемой цене. В этом случае вы должны чётко осознавать, что вы делаете и готовы ли вы рискнуть той суммой, которую намерены потратить. Ведь покупка б/у видеокарты сама по себе лотерея. На всеми известной торговой площадке огромное количество неисправных видеокарт, которые на сегодняшний день являются «подходящими» для эффективного майнинга. Некоторые продавцы даже честно признаются в тексте объявления, что видеокарта пала жертвой майнинга.

Остаётся пожелать геймерам наступления светлых времен, когда они смогут прибрести вожделенные новинки по рекомендованным рублёвым ценам. Ведь надежда всегда умирает последней.



