Скорость света равна 299 792 458 м/с в вакууме, ответите вы на школьном экзамене по физике и учитель поощрит вас, и поставит отличную оценку, как прилежному ученику. Но где-то свысока всё это видит Альберт Эйнштейн и озадаченно грустит о своих потомках.





На самом деле, настоящее значение скорости света пока не известно ни одному живому человеку на Земле, так как не придумано регистрирующее устройство быстрее этой самой скорости. А все ее измерения основаны на отражении от неких поверхностей и возврате в исходную точку.

При этом никак не возможно зарегистрировать, как ведет себя свет на всем протяжении пути, является ли его скорость постоянной или на некоторых участках изменяется, вплоть до отрицательных значений.

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При чем здесь музыка, спросите вы? А ведь акустические колебания подчиняются тем же физическим законам. Например, проходя через более плотную среду, замедляются, а выходя из нее, возвращаются к прежней скорости. Как? Ведь для этого должно совершиться какое-то действие с ускорением.

Но колебания — это не материя, а энергия. Так что можно с полной уверенностью сказать друзьям в школе, что звук нематериален. И надеяться, что поймут.

На этих эффектах и основаны принципы конструкции знаменитых скрипок Страдивари, где наносится несколько слоев различных красок и пропиток, каждая имеющая свою собственную уникальную плотность, при прохождении и выходе из среды которых различные частоты звукового сигнала вступают в фазовые и резонансные взаимодействия между собой, насыщая музыку различными гармониками и обертонами. Какие же это соотношения, известно пока что одному Страдивари.

Почему же такое невозможно достичь в цифровой технике, которая заполонила мир музыкальной индустрии? Возможно, но для этого ее должны делать с учетом сложнейших физических процессов, регистрация которых на современном уровне развития технологий потребует больших вложений и не всегда принесет положительный результат.

А учитывая довольно примитивные бюджетные звуковые чипы, используемые в большинстве современных синтезаторов звука и компьютерах, с частотой дискретизации, редко превышающей значения в 192 KHz, достичь всей палитры неограниченного аналогового спектра невозможно в принципе, как и получить сколько-нибудь приемлемый и ласкающий ухо изощренного аудиофила результат.

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Остается только надеяться, что красивые труды талантливых композиторов и исполнителей цифровой эпохи когда-то в будущем будут воспроизведены аппаратурой, построенной на понимании до сих пор неясных физических процессов квантового мира колебаний и частиц, зазвучат по-новому, полной палитрой красок и оттенков.

Но не всегда для этого достаточно лишь хорошего инструмента. Повальное увлечение равномерностью и метрономами полностью противоречит физическим законам распространения колебаний в различных средах, что приводит к еще более сильному обеднению музыки из-за непопадания нот (колебаний) в резонанс и субъективно ощущаемому однообразию, как недостатку гармоник и обертонов.

Все же знают, что есть эффект Доплера, так любимый в ГИБДД, но продолжают смешивать высокие и низкие частоты, быстрые и медленные части в одном кратном натуральному числу ритме всю пятиминутную композицию, абсолютно отвергая свое внутреннее природное логарифмическое чувство гармонии.

Просто послушайте, как отличаются любые записи песен 20-х — 40-х годов прошлого века, они, что ли, более живые, не такие компьютерные, как сейчас.