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Опыт и соображения по организации резервного электроснабжения

Опыт использования генераторов для электроснабжения малого предприятия и соображения по поводу использования газопоршневой электростанции для этих целей
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Приветствую Вас! 

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Хотел бы рассказать об опыте использования резервного источника электроэнергии.

Несколько лет назад скромным коллективом создали себе рабочие места, организовав частную больницу. Одним из важных вопросов стабильного функционирования нашего предприятия было наличие стабильного круглосуточного электроснабжения. В нашей локации отключения от электроснабжения были регулярными и продолжительными, в летний период до нескольких суток подряд. К зданию, которое мы арендовали, прилегало отдельное помещение, в котором находился щиток, рубильники и дизель-генератор известной итальянской фирмы на 40 КВт, установленный застройщиком. В летний период энергию отключали до трех дней подряд. При расходе в 8-11 литров дизеля в час, за сутки на топливо тратилось от 7 до 11 тысяч рублей, в зависимости от нагрузки и времени работы, с чем мы категорически не хотели мириться. В качестве решения проблемы возникла идея использовать газ из ответвления газопровода, проходящего по меже участка. Были проведены предварительные согласования, и обсуждения о целесообразности «затеи», в ходе которых были сделаны выводы, которые в общем виде изложены ниже. Единственным приемлемым решением  была газопоршневая электростанция (ГПУ). 

Ключевым моментом для решения установки является получение информации о достаточном количестве газа для работы ГПУ, так как если его недостаточно, придётся прокладывать газопровод от ближайшей магистрали. Затраты на это мероприятие могут быть значительными, а шансы получить разрешение минимальными. Увеличения лимита газоснабжения может быть связано с ограничениями в общей сети или иными техническими трудностями. Стоит учесть сложности процедуры согласования новых лимитов и подключения оборудования. Бюрократия способна затянуть процесс подключения на месяцы, делая процесс не рентабельным, а часто не возможным. Экономия на электричестве при таком раскладе возможна только при очень долгой бесперебойной работе. 

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Из этого пункта сразу «рождается» вопрос о времени работы на объекте. Крайне важно оценить как долго Вы сможете работать на месте, которое решили электрифицировать. Многие предприятия арендуют площади, что существенно ограничивает возможность установки ГПУ. Арендодатель редко соглашается регистрировать на себя новое газоиспользующее оборудование, даже на условиях передачи. Если начать делать документы на себя целиком, оплачивая все издержки, могут возникнуть юридические сложности оформления документов при согласовании использования генератора. Получение разрешения может занять много времени, потребовать дополнительных затрат и закончится тем, что собственник просто взяв руки папку с бумагами, будет против проведения монтажных работ, опасаясь за здание или изменение кармы. С такими вводными, не имея 1000 % уверенности, что аренда помещения возможна на годы, не целесообразно тратить деньги на электрификацию. Нужно искать новые площади с более выгодными условиями аренды. Таким образом, арендуя помещение вы существенно ограничивается свои возможности по установке и эксплуатации ГПУ, какой бы выгодной она для вас не была.

О выгоде следует отдельно поговорить. Если у вас энергоемкое производство, при этом огромные коммерческие тарифы на электроэнергию и рядом дешёвый газ, то ГПУ хороший вариант. С одного кубометра газа врабатывается 3-3,4 КВт электроэнергии, если тариф на 1КВт близок к тарифу на 1 куб, то можно думать о ГПУ. Однако при этом нельзя забывать о техническом обслуживании, как и любое сложное оборудование ГПУ нуждаются в регулярном осмотре и замене частей. Для нагруженных станций износ и ремонт возникающих неполадок могут стать крайне трудозатратным и финансово ёмким мероприятием, требующим резервного энергоснабжения, в случае, если ГПУ основной источник энергии. Поэтому нужно оценить свои возможности, приняв в расчет ремонт и поломки, которые часто возникают внезапно.

В случае использования ГПУ в качестве резервного источника электроснабжения возникают свои сложности и риски. При аварийном выключении прогрев и выход на полную мощность занимают больше времени, чем это требуется для дизельной электростанции. Если оборудование критично к отключению и скачкам напряжения, то на все критически важные точки нужно ставить более мощные UPS. При этом не стоит забывать о том, что стоимость покупки ГПУ превышает таковую на дизельный генератор той же мощности. Поэтому использование газопоршневой электростанции в качестве резервного источника электричества не оправдано в абсолютном большинстве случаев. С этой задачей она справляется гораздо хуже дизельной электростанции, причём по всем основным параметрам. При не регулярном использовании даже низкая цена газа неспособна окупить высокие первоначальные вложения в обозримые сроки. 

Таким образом, вложения в собственную генерацию на ГПУ могут быть оправданы только с учетом наличия постоянного потребителя, у которого нет возможности уйти с самых дорогих тарифов на энергию для юридических лиц, в том числе и потому, что строения и земля принадлежат ему. Но и в этом случае стоит рационально рассмотреть альтернативы. 

В качестве резюме хочу сказать, что от идеи установки ГПУ мы отказались. Перераспределив запись пациентов во время ремонта нашей сети (замена счетчиков на дистанционные) более рационально, удалось отключить второй этаж без потери пациентов. Благодаря этому стало возможным запитать здание от 22 КВт генератора на 92 бензине снизив расходы на топливо до 5,5-7 тысяч рублей в сутки. В последствии, во многом из за роста цены аренды помещения, от этого дела было решено оказаться. Врачи даже выиграли, т.к. это совпало с "ковидом" и все относительно легко нашли работу. 

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Теги

газ тарифы аренда генерация альтернативный источник газопоршневая электростанция дизель-генератор резервное электроснабжение целесообразность
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