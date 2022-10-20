Артур Смольянинов уехал из России, пока в США. Свое решение актер объяснил несогласием с политикой, которую проводит Россия на Украине с февраля 2022 года. Перед отъездом артист решил привлечь внимание к своей персоне, раскритиковав русский народ, что естественно не понравилось многим, в том числе журналистке, а также дочери прославленного режиссера Юлии Меньшовой.





Юлия Владимировна, поделилась с общественностью, то о чем знает не понаслышке, это проблема образования и малограмотность выпускников театральных вузов. Набирают мол в вузы за умения кривляться, а не за умственные способности.

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Действительно, проблема такая есть, вспомните, как часто вы испытывали "испанский стыд" или вспоминали известный кадр из фильма "Банды Нью-Йорка"





когда тот или иной артист, отвечал на вопрос не из его профессиональной деятельности или сферы интересов.

Но вот честно, никто же их не пытает, да и 51 статья конституции гласит: "1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников."

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Такая проблема не только у нас, вот пример из Голливуда, актриса, тоже любительница высказаться и о политике в том числе

Простой совет, который хотелось бы дать, известным и обычным, простым людям - если не знаешь что сказать, но просят, а ты, как говорят: "не в теме" , говори - у меня слишком мало информации чтобы я мог высказываться по этому вопросу!

Всем уехавшим или еще планирующим. Не будьте вы поехавшими, во всех смыслах этого слова.