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Новый отчет Canalys показал, что в сегменте high-end наблюдается всплеск, хотя в целом поставки смартфонов снижаются. По данным Canalys, продажи телефонов премиум-класса (более 500 долларов) выросли на 4,7% в первом квартале 2023 года. Среди самых продаваемых телефонов высокого класса — iPhone, складной смартфон Samsung и два китайских бренда. Вот 15 самых популярных премиальных смартфонов в мире.

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1. iPhone 14 Pro Max

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Самый дорогой смартфон Apple возглавляет список и является самым популярным телефоном премиум-класса в мире.

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2. iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro — отличается только размером экрана — следует в списке за iPhone 14 Pro Max.

3. iPhone 14

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Третьим по популярности премиальным телефоном также является iPhone. iPhone 14 предлагает хороший функционал, несмотря на то, что это не модель Pro.

4. iPhone 13

Популярный в прошлом году iPhone 13 также попал в список. В отличие от моделей Pro предыдущего поколения Apple продолжает продавать ходовые модели в течение нескольких лет.

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5. Samsung Galaxy S23 Ultra

Идея Samsung объединить серию Note с серией S, похоже, окупилась, поскольку Galaxy S23 Ultra стал пятым по популярности премиальным телефоном в мире.

6. iPhone 14 Plus

Версия iPhone Plus была впервые выпущена с модели iPhone 14. Apple отказалась от мини-версии и заменила ее на Plus, и, похоже, это сработало.

7. Samsung Galaxy S23

Galaxy S23 с 6,1-дюймовым дисплеем занимает верхнюю половину списка. Кажется, существует рынок «маленьких» телефонов премиум-класса.

8. iPhone 12

Запущен два года назад, но до сих пор работает. iPhone 12 — привлекательное предложение для многих покупателей, которые не хотят тратиться на уж очень дорогой iPhone.

9. Samsung Galaxy S23 Plus

Согласно отчету Canalys, Galaxy S23 Plus является девятым по популярности премиальным смартфоном в мире.

10. Samsung Galaxy Z Flip4

Единственный складной смартфон, попавший в список, — Galaxy Z Flip4. Другая складная модель — Galaxy Z Fold4 — нигде в списке не фигурирует.

11. iPhone SE (3-го поколения)

«Доступный» iPhone SE явно пользуется популярностью среди покупателей по всему миру.





12. Samsung Galaxy S22

Прошлогодний флагманский телефон от Samsung также входит в список самых популярных телефонов премиум-класса.

13. Xiaomi 13

Первым устройством, не принадлежащим Apple или Samsung, которое попало в список, стало флагманское устройство от Xiaomi.

14. Huawei Mate 50

Когда-то сильный конкурент Apple и Samsung, теперь же продажи Huawei сократились по всему миру. Тем не менее, на своей родине он по-прежнему является грозной силой, а его флагманская серия Mate продолжает пользоваться популярностью.

15. Samsung Galaxy S21 FE 5G

«Фанатская версия» или упрощенная версия флагманских телефонов Samsung находит отклик у покупателей. Galaxy S21 FE 5G занимает 15-е место в списке.