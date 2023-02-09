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Рифленая осадочная порода (обведена красным) образовалась миллиарды лет назад, когда волны на поверхности неглубокого озера всколыхнули отложения на дне.

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) представили «последнее доказательство» того, что в этом районе было озеро в октябре прошлого года, когда роботизированный марсоход Curiosity на Марсе обнаружил богатые солью сульфатсодержащие минералы на горе Шарп, возвышающейся над Марсом в центре кратера Гейла. Это связано с тем, что скальные образования здесь сформировались в более сухой среде, чем в местах, которые первоначально исследовал Curiosity. Считалось, что сульфат остался после высыхания воды. Однако это предсказание было преждевременным. Curiosity нашел более явные доказательства существования воды на горе Шарп. Это осадочная порода с четкой рябью, созданной волнами озера миллиарды лет назад.

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НАСА заявило, что волны на поверхности мелководного озера воздействовали на отложения на дне, превращая их в волнистые скалы.

«Curiosity поднялся на несколько сотен метров и исследовал озерные отложения, мы никогда не видели доказательств этого ранее», — сказал Ашвин Барсавада, ученый проекта «Curiosit» из Лаборатории реактивного движения НАСА.

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360-градусный панорамный снимок долины Маркер-Бенд, сделанный Curiosity 16 декабря 2022 года.

Гора Шарп высотой 5,5 км — гора, хранящая эволюционную историю Марса. Следы лет, от древних времен с теплым климатом и обильной водой до замерзшей и безлюдной пустыни сегодняшних дней, нагромождаются снизу вверх. Curiosity поднимается к подножию горы Шарп с 2014 года, исследуя следы озер и рек, которые в прошлом были хорошим местом для обитания микробов.

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Место, где Curiosity обнаружил эту осадочную породу с волнистым рисунком, представляет собой каменистую область, называемую полосой Маркера, которая возвышается примерно на 0,8 км.

Curiosity предпринял несколько попыток собрать образцы, просверлив отверстия в этом месте в декабре прошлого года, но в конце концов потерпел неудачу, потому что горные породы были очень твердыми. Ученые НАСА планируют искать более мягкие породы на следующей неделе.

Ученые НАСА также нашли еще один ключ к разгадке древних марсианских вод в долине Гедиз-Вэллис перед долиной Маркер-Бенд. Это признак эрозии, вызванной каналами, когда вода текла с возвышенностей горы Шарп через долину. Ученые считают, что валуны размером с автомобиль и более мелкие фрагменты скалы могли упасть на дно долины в результате оползня. Кроме того, поскольку эти фрагменты горных пород лежат поверх всех остальных слоев, это, должно быть, самое последнее образование на горе Шарп, заявило НАСА.

Еще одна подсказка к долине Маркер-Бэнд, взволновавшая ученых, — это уникальные скальные образования, созданные периодическими погодными или климатическими явлениями, такими как пыльные бури.

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Недалеко от волнообразных осадочных пород залегают пласты горных пород с регулярными интервалами. На Земле эти типы горных пород обычно образуются, когда периодически происходят определенные атмосферные явления. Ученые НАСА считают, что подобные погодные явления могли создать эти слои горных пород на Марсе.

«Волнистая структура, обтекаемые фрагменты горных пород и правильные узоры горных пород говорят нам о том, что древний климат Марса был очень сложным, как и на Земле, и что история Марса с влажной и сухой почвой далеко не проста», — сказал доктор Барсавада.