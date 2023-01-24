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ДНК выявила «строгий» кровосмесительный обычай эгейской цивилизации

Брак между двоюродными братьями и сестрами является обычной практикой для предотвращения раздела земли из-за наследования оливковых и винодельческих угодий.
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Жители Эгейского моря бронзового века собирают оливки.

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В конце 19 века немецкий бизнесмен и археолог Генрих Шлиман начал раскопки доисторических эгейских цивилизаций восточного Средиземноморья, таких как Троя и Микены, которые считаются истоками европейской цивилизации. В районе Эгейского моря земледельческие общины начали возникать еще в 7-м тысячелетии до нашей эры.

В то время Шлиман обнаружил большое количество останков вместе с великолепными золотыми погребальными вещами в могиле древнего человека. Однако точно выяснить родство останков, выкопанных из гробницы, не было никакой возможности, только догадки.

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Геномика, разработанная Сванте Пебо, директором Института эволюционной антропологии Макса Планка, лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2022 году, заполняет такие пробелы в прошлом один за другим, спустя более 100 лет. Технология секвенирования ДНК, которая быстро развивается, в настоящее время позволяет находить и анализировать фрагменты ДНК из пепла тысячелетней давности, почвы, содержащей мочу неандертальцев десятки тысяч лет назад, и осадочных слоев возрастом 2 миллиона лет.

 Международная совместная исследовательская группа, сосредоточенная в Институте Макса Планка в Германии, использовала технологию анализа древнего генома для выявления специфического состава семьи и брачных обычаев в регионе в эпоху неолита и бронзового века и опубликовала результаты в международном журнале Nature Ecology & Evolution. Исследовательская группа пояснила, что в местах с теплым климатом, таких как Греция, сложно долго сохранять ДНК, но с развитием методов анализа и оценки генома стало возможным извлекать и анализировать древние геномы даже в этих местах. 

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Генеалогическое древо в то время выражалось заимствованием образа богини Миноса с Крита. Оранжевый и красный указывают на кровосмесительные отношения.

Половина островитян замужем за двоюродными братьями и сестрами.

Исследовательская группа проанализировала 102 генома от неолита до железного века, полученные из материковой Греции, Крита и островов Эгейского моря, и обнаружила, что жители Крита и островов Эгейского моря эпохи неолита произошли от одного и того же предка. Затем, в позднем неолите и раннем бронзовом веке, новые гены были завезены с востока, а именно с Анатолийского полуострова.

Исследователи также смогли составить генеалогическое древо семьи в Микенах в эпоху ранней бронзы, в 16 веке до нашей эры. По словам исследователей, это первая попытка и результат в древнем Средиземноморье.

Исследовательская группа реконструировала генеалогическое древо с помощью анализа генома останков, захороненных в могиле во дворе дома в небольшой деревне. В то время выяснилось, что некоторые из сыновей и детей в этом районе продолжали жить в том же доме, что и их родители, даже после того, как они стали взрослыми. В этой семье в одном доме жили как минимум трое сыновей. Также одна из жен братьев привела сестру и ее ребенка.

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Еще более удивительным является то, что около половины островитян в регионе состоят в браке с двоюродными братьями и сестрами. Напротив, в материковой Греции эта доля составляла всего около одной трети.

Это говорит о том, что около 4000 лет назад брак с двоюродным братом не просто разрешался на островах Эгейского моря, таких как материковая Греция и Крит, но считался социальной практикой.

Доктор Айрини Скуртаниотти, руководивший исследованием, сказал, что, хотя было собрано и опубликовано более 1000 древних геномов из разных уголков мира, такая строгая система кровосмесительных браков нигде не встречалась.

Эгейская семья бронзового века собирает урожай.

Доисторическая жизнь простых людей в древней ДНК

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Как появился этот уникальный свадебный обычай?

Исследовательская группа обнаружила, что это может быть сделано для предотвращения деления земли, переданной детям, на мелкие части, когда они передаются из поколения в поколение.

Кровосмесительный брак гарантирует преемственность семьи. И это важная предпосылка для выращивания оливок и вина, которые являются фирменными блюдами региона.

«Это отличается от других частей Европы в эпоху бронзы, где женщины часто выходили замуж за мужчин за сотни километров», — сказал соавтор исследования доктор Филип Стокхамер. Доктор Стокхамер назвал одной из причин разницы тот факт, что в Греции не так много земли для выращивания сельскохозяйственных культур.

Доктор Стокхеймер сказал: «В то время я вел записи о том, что происходило во дворце, но теперь я могу кое-что сказать о простых людях». Доктор Скуртаниотти ожидает, что анализ древнего генома будет продолжать давать новое представление о древних семьях.

Американское технологическое издание MIT Technology Review выбрало технологию анализа древнего генома в качестве одной из «10 лучших технологий будущего 2023 года» , заявив: «Новые открытия в области палеогенетики переписывают историю человечества».

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