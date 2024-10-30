Intel и Samsung создадут альянс против монополии TSMC в производстве чипов.

Samsung годами пыталась конкурировать с TSMC в контрактном производстве чипов. Однако ей это не удалось. Фактически, она постоянно теряла своих клиентов, включая Nvidia и Qualcomm, в пользу TSMC. Intel Foundry , которая вышла на рынок контрактного производства чипов с огромными амбициями, также потерпела неудачу. Теперь обе компании думают о формировании альянса, чтобы конкурировать с TSMC.

Согласно отчету Maeil Business Newspaper, Intel стремится к партнерству с Samsung Foundry с целью создания альянса. По-видимому, высокопоставленный чиновник Intel недавно попросил Samsung Electronics организовать встречу между высшими руководителями обеих фирм для обсуждения этого вопроса. Широко распространены слухи о том, что генеральный директор Intel Пэт Гелсингер хочет встретиться с председателем Samsung Electronics Джеем Й. Ли, чтобы обсудить «всеобъемлющее сотрудничество в литейном секторе».

Intel объявила о своих услугах по производству кристаллов в 2021 году и получила контракты от AWS (Amazon Web Services) и Cisco на производство чипов для них. Однако других крупных технологических клиентов для производства чипов она не получила. Samsung, которая объявила о плане инвестиций в размере более 150 миллиардов долларов, чтобы победить TSMC к 2030 году, также потеряла свою долю рынка из-за TSMC.

Доля рынка TSMC достигла 62,3%, в то время как доля рынка Samsung в секторе контрактного производства чипов упала до всего лишь 11,5%. Доля рынка TSMC в передовых узлах, таких как 3 нм и 5 нм, составляет ошеломляющие 92%. Это показывает, насколько Samsung отстает в сегменте передового производства чипов.

Если Intel Foundry и Samsung Foundry удастся сформировать альянс, они, скорее всего, будут сотрудничать в области исследований и разработок, обмена технологиями процессов и реальных процессов изготовления. Intel разработала технологии Foveros и PowerVia, а Samsung Foundry — технологию Gate-All-Around (GAA). Все эти технологии могут быть использованы для создания высокопроизводительных и эффективных чипов для ИИ.

Альянс между Intel и Samsung может помочь им быстрее внедрять технологии и проще получать заказы на производство чипов, поскольку у них есть несколько производственных предприятий по всему миру.