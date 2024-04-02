Из-за дефицита, вызванного шумихой вокруг искусственного интеллекта Samsung поднимает цены на твердотельные накопители на 25%.

Крупнейшие технологические компании по всему миру присоединяются к ИИ, строя большие центры обработки данных, чтобы удовлетворить интенсивные потребности в обработке данных. Следовательно, в цепочке поставок появляются признаки нехватки корпоративных твердотельных накопителей NAND.

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Пострадав от перенасыщения рынка памяти в прошлом году, Samsung не упускает возможности увеличить свою прибыль. Сообщается, что компания готовит большое повышение цен на свои твердотельные накопители NAND для корпоративных клиентов. Ожидается, что во втором квартале этого года Samsung увеличит цены на твердотельные накопители NAND для корпоративных клиентов на 25%. Это должно обеспечить компании более высокую прибыль после катастрофического спада на рынке в прошлом году.

Сообщается, что изначально компания планировала повысить цену только примерно на 15% по сравнению с предыдущим кварталом, но теперь, очевидно, решила пойти немного выше, учитывая всплеск спроса, который превзошел ожидания компании.

Являясь ведущим поставщиком корпоративных твердотельных накопителей, компания Samsung имеет значительную ценовую власть на рынке, учитывая, что на ее долю приходится почти половина всего рынка в этом сегменте. Повышение цен будет иметь эффект просачивания вниз, и другие производители, вероятно, последуют этому примеру.

Компании во всех секторах, от технологий до автомобилестроения и других секторов, ускоряют распространение искусственного интеллекта и, следовательно, требуют увеличения места для хранения данных на серверах. Твердотельные накопители NAND от Samsung подходят для этих целей, и похоже, что компания, наконец, сможет начать менять свою судьбу.