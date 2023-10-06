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Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона

Стоит ли заряжать телефон на ночь? Приведет ли «перезарядка» к его взрыву? Отвечают производители смартфонов.
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Срок службы аккумулятора телефона зависит от ряда факторов, включая его фактический возраст и химический возраст. Последнее относится к постепенной деградации аккумулятора из-за таких переменных, как колебания температуры, режимы зарядки/разрядки и общее использование.

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Со временем химическое старение литий-ионных аккумуляторов снижает их зарядную емкость, срок службы и производительность.

По данным Apple: Обычная батарея [iPhone] рассчитана на сохранение до 80 % своей первоначальной емкости при 500 полных циклах зарядки при работе в нормальных условиях. 

Исследования показали, что аккумулятор смартфона 2019 года в среднем может выдержать 850 полных циклов зарядки/разрядки, прежде чем его емкость упадет ниже 80%. Это означает, что только 80% первоначальной емкости аккумулятора сохраняется примерно через два-три года использования. После этого аккумулятор начинает разряжаться заметно быстрее.

Стоит ли заряжать телефон всю ночь?

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Большинству смартфонов нового поколения для полной зарядки потребуется от 30 минут до двух часов.

Время зарядки зависит от емкости аккумулятора вашего устройства (большая емкость требует больше времени), а также от мощности зарядного устройства.

Заряжать телефон всю ночь не только не нужно, но и ускоряет старение аккумулятора. Следует избегать полных циклов зарядки (от 0% до 100%) , чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Samsung говорит: Слишком частая зарядка аккумулятора до 100 % может отрицательно повлиять на общий срок его службы.

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Аналогичным образом, хранение iPhone на полной зарядке в течение длительного времени может поставить под угрозу здоровье его аккумулятора.

Вместо полной зарядки рекомендуется заряжать аккумулятор до 80 % и не допускать падения ниже 20 %.

Может ли ваш телефон быть перезаряжен?

Теоретически литий-ионные аккумуляторы могут быть перезаряжены. Это может привести к угрозе безопасности, например перегреву и возгоранию аккумулятора. Хорошей новостью является то, что большинство современных телефонов имеют встроенную защиту, которая автоматически останавливает заряд аккумулятора более чем на 100 %, предотвращая любой ущерб от перезарядки.

Однако каждый раз, когда уровень заряда батареи падает до 99 % (из-за приложений, работающих в фоновом режиме), она будет « мягко заряжаться »: она снова начнет заряжаться, чтобы поддерживать полностью заряженное состояние.

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Такая небольшая зарядка со временем может привести к разрядке аккумулятора. Поэтому у многих производителей есть функции по его регулированию. iPhone от Apple предлагает функцию задержки зарядки после 80%. В телефонах Samsung Galaxy есть возможность ограничить заряд до 85%.

И Apple, и Samsung предлагают настройки, позволяющие продлить срок службы аккумулятора и сократить его старение.  

Может ли телефон взорваться от зарядки?

Маловероятно, что ваш смартфон взорвется в результате зарядки – тем более, что большинство телефонов теперь имеют автоматическую защиту от перезарядки.

Тем не менее, за прошедшие годы мы видели несколько сообщений о неожиданных взрывах телефонов. Обычно это происходит в результате производственного брака, некачественного оборудования или физического повреждения.

Литий-ионные аккумуляторы телефона перегреваются, когда тепло, выделяемое во время зарядки, не может рассеиваться. Это может привести к ожогам или, в крайних случаях, к пожару.

Кроме того, эти батареи эффективно работают в диапазоне температур от 0 ℃ до 40 ℃. Они могут расширяться при более высоких температурах окружающей среды, что может привести к пожару или взрыву.

Использование неправильного, неисправного или некачественного зарядного устройства или кабеля также может привести к перегреву, возгоранию и повреждению самого телефона.

Советы по увеличению срока службы аккумулятора

Хотя ваш телефон, вероятно, имеет встроенные механизмы безопасности для защиты аккумулятора, осторожный подход продлит его срок службы еще дольше. Вот несколько способов защитить аккумулятор вашего телефона:

  1. Установите последние обновления программного обеспечения, чтобы поддерживать ваш телефон в актуальном состоянии благодаря улучшениям эффективности использования аккумулятора, предусмотренным производителем.
  2. Используйте оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, поскольку подаваемая мощность (амперы, вольты и ватты) в зарядных устройствах, приобретенных не у официального дилера, может отличаться и может не соответствовать требуемым стандартам безопасности.
  3. Не подвергайте телефон воздействию высоких температур — Apple и Samsung утверждают, что их телефоны лучше всего работают при температуре окружающей среды от 0 ℃ до 35 ℃.
  4. Ограничьте зарядку до 80% от полной емкости и не позволяйте ей опускаться ниже 20%
  5. Не оставляйте телефон заряжаться на длительное время, например на ночь, и отключайте его от источника питания, если заряд батареи достигает 100 %.
  6. Во время зарядки держите телефон в хорошо проветриваемом помещении и не кладите его или зарядное устройство под одеяло, подушку или тело, пока он подключен к источнику питания.
  7. Следите за состоянием аккумулятора и используйте его для выявления необычных тенденций, таких как чрезмерная задержка зарядки или быстрый разряд
  8. Если вы заметили, что ваш телефон чрезмерно нагревается или у него выпуклая или опухшая задняя часть, обратитесь в авторизованный сервисный центр для проверки и ремонта.

Если вам нужны подробные сведения о вашем конкретном телефоне и аккумуляторе, лучше всего следовать рекомендациям производителя.

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