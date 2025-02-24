Компания OPPO только что выпустила Find N5, невероятно тонкий складной телефон, от которого Samsung должна была бы содрогнуться. Телефон примерно такой же тонкий, как стандартный раскладывающийся смартфон, но с гораздо большим дисплеем. На самом деле, в закрытом виде Fund N5 ничем не отличается от обычного телефона, но при этом обладает множеством флагманских характеристик и функций. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, и все же он устанавливает новый стандарт для телефонов, к которому, я надеюсь, будут стремиться и другие производители.



Я пользуюсь OPPO Find N5 уже около недели, и хотя я по-прежнему предпочитаю раскладные телефоны большим раскладным устройствам, то, что OPPO сделала здесь, - это нечто особенное. Этот телефон обладает практически полным набором функций: он оснащен процессором Snapdragon 8 Elite с феноменальной производительностью, отличным набором камер Hasselblad, впечатляющими дисплеями и аккумулятором, который больше, чем у гораздо более толстого Galaxy Z Fold 6.

Эта последняя часть особенно важна, потому что OPPO следует примеру Honor, выпуская очень тонкий складной телефон, а затем критикуя Samsung за его невероятно толстый телефон. Компания подчеркивает, что такая компактность отчасти была достигнута благодаря технологии изготовления аккумуляторов, которая недавно появилась в OnePlus 13 и содержит 10% кремния для создания более плотного аккумулятора, который не влияет на емкость или скорость зарядки.



Это большое событие, которое касается не только телефонов-моноблоков и текущей линейки складных устройств, наводняющих рынок, но также может иметь далеко идущие последствия для более нишевых форм-факторов и других категорий устройств.

OPPO и OnePlus продемонстрировали, что, используя этот новый способ создания аккумуляторов, они могут реализовать его двумя способами. Очевидно, что OPPO Find N5 пошел по пути "меньше значит больше", нацелившись на очень тонкий телефон. Это важно, потому что мы убедились, что тонкие телефоны возвращаются на рынок, и чем больше батареи мы сможем в них зарядить, тем лучше.

Для некоторых это стало предметом разногласий, когда речь зашла о новых устройствах, таких как Galaxy S25 Edge. Даже среди сотрудников Android Central, похоже, существует разделение на тех, кто хочет тонкий телефон, и тех, кто обеспокоен необходимостью жертвовать ради этого. Я нахожусь где-то посередине и склоняюсь к тому, что сейчас мне хочется иметь дело с аккумулятором, которого хватит только на полдня использования (я уже давно не пользуюсь Razr Plus 2023).



Слухи о Edge также не дают нам уверенности в том, что Samsung разобралась с этим, хотя мы все равно мало что узнаем до официального запуска, когда бы это ни произошло.



Конечно, Samsung не единственная, кто делает ставку на тонкий корпус. Ходят слухи, что в этом году Apple выпустит очень тонкий iPhone, что говорит о возвращении тенденции к выпуску тонких телефонов прошлых лет. В конце концов, Apple редко что-либо предпринимает без тщательного маркетингового исследования и четкого плана, так что либо это то, к чему стремятся клиенты, либо Apple хочет, чтобы они этого хотели.

С другой стороны, OnePlus 13 пошел по пути "чем больше, тем лучше". Вместо того, чтобы стремиться к компактности, смартфон получил аккумулятор емкостью на 600 мАч больше, чем у его предшественника. Это немалое достижение, особенно учитывая, что телефон по-прежнему тоньше и легче, чем OnePlus 12.

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Это говорит мне о том, что компаниям, возможно, больше не придется выбирать между изящным дизайном и длительным сроком службы батареи; вы можете получить свой пирог и съесть его. Конечно, может пройти одно-два поколения, прежде чем другие компании действительно догонят вас. Технология изготовления бэттеров развивается медленно, и Samsung на собственном горьком опыте убедилась, что раскачивание лодки в этом направлении может привести к взрывным последствиям.

Samsung стоит обратить внимание на это.

Pixel 9 Pro Fold и Galaxy Z Fold 6, вид снизу, совместимы



Несмотря на то, что это отличный способ отметить OPPO Find N5 как самый тонкий складной телефон, последствия этого выходят за рамки OPPO и устройств, которые мы в настоящее время имеем на рынке.



Начали появляться многофункциональные устройства, в основном в виде концепт-телефонов, но на мировом рынке появилось одно коммерчески доступное устройство от Huawei. Это великолепное достижение инженерной мысли, которое кажется излишним, пока вы не возьмете его в руки. Вы начинаете понимать преимущества наличия телефона, который может превратиться в полноценный планшет... по крайней мере, до тех пор, пока вы не закроете эту штуку.

Толщина Huawei Mate XT в сложенном виде составляет почти 13 мм, что, по общему признанию, выглядит довольно нелепо даже по сравнению с 12,1-миллиметровым Galaxy Z Fold 6. Более того, ходят слухи, что Samsung разрабатывает многоцелевой телефон, и на протяжении многих лет компания демонстрировала различные концептуальные устройства. К сожалению, учитывая успешный опыт Samsung в области складных устройств и тенденцию к снижению продаж в этом сегменте, я понял, что эта идея не будет реализована с самого начала. Никто не хочет, чтобы телефон толщиной 14 или 15 мм торчал из кармана.



Вот почему я в восторге от Find N5. Я рассматриваю его как предвестник будущего многофункционального телефона от компании, поскольку OPPO сократила толщину Mate XT до 12,8 мм на несколько миллиметров. Это помогло бы сделать этот новый тип складных устройств более привлекательным вариантом для потребителей на рынке универсальных смартфонов.



Другие устройства и форм-факторы также выиграют от этого. Мы уже видели, чего могут добиться OnePlus и OPPO с новыми OnePlus Watch 3 /OPPO Watch X2, которые могут работать целых пять дней в интеллектуальном режиме и 16 дней в режиме энергосбережения. Это больше, чем у любых других часов Wear OS, и это результат того, что OnePlus и OPPO используют гораздо большую батарею, при этом часы не становятся слишком громоздкими.



Я особенно рад тому, как это может улучшить качество телефонов-раскладушек. Несмотря на то, что это мой любимый форм-фактор смартфонов, недавно я высказал свои претензии к телефонам-раскладушкам и связанным с ними компромиссам, в том числе к толщине устройств в сложенном виде. В конце концов, какой смысл иметь компактный телефон, если в сложенном виде он буквально вдвое толще обычного смартфона?

Samsung Galaxy Z Flip 6 сложен на выступе

Автор: Деррек Ли / Android Central



Во время брифинга, посвященного презентации Find N5, OPPO намекнула, что улучшения, которые мы наблюдаем в технологии производства аккумуляторов, могут появиться в будущих флип-телефонах. И хотя у нас нет официальной информации о долгожданном преемнике Find N3 Flip, все это говорит о том, что мы можем получить более тонкий и впечатляющий флип-телефон раньше, чем я надеялся. Motorola лучше быть начеку!

Больше никаких оправданий

OPPO Find N5 стоит рядом с другими складными устройствами

Автор: Хариш Джонналагадда / Android Central

Samsung активно выступает за то, чтобы складные устройства стали массовым явлением, и вложила в это много денег. За несколько лет серия Z Fold и Z Flip продемонстрировала впечатляющий рост благодаря изысканному дизайну, повышенной прочности и долговечности. Однако в последнее время мы наблюдаем замедление роста, что, по-видимому, совпадает с предполагаемым замедлением инноваций Samsung.



В результате Samsung, как сообщается, снижает плановые поставки своих новых складных устройств. Однако в недавнем отчете о квартальных доходах компании говорится, что Samsung уверена в том, что ее складные устройства в этом году могут повысить спрос, поскольку конкуренты, похоже, превосходят ее в плане дизайна, инноваций и даже поставок.



На самом деле, нет никаких причин, по которым крупнейший производитель Android-устройств должен уступать свою складную головку другим. Однако, после выхода Find N5, Galaxy Z Fold 7 может предложить что-то захватывающее.



В связи с тем, что компания OnePlus пропустила запланированный на 2025 год выпуск преемника OnePlus Open, у Samsung появилась прекрасная возможность вернуть свою складную головку без особых препятствий со стороны конкурентов. И если повезет, Samsung возьмет пример с конкурентов, таких как OPPO, в том, что касается дизайна, чтобы предложить нам тонкие, прочные и интересные складные телефоны. Потому что, если этого не произойдет, мы можем быть уверены, что Apple в конечном итоге сделает это.