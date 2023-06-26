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Депутат Госдумы призвал Пригожина покончить с собой
Интересный факт: народный избранник в 2014 году руководил операциями "Вагнера"
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   Депутат Госдумы Андрей Гурулев, в своё время принимавший решения по командованию ЧВК "Вагнер" в 2014 году, призвал куратора "музыкантов" ресторатора Евгения Пригожина совершить добровольный уход из жизни. Именно с такими словами он выступил в эфире второй кнопки страны на телеканале "Россия 1".

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   Подобную участь должен повторить и Дмитрий Уткин, более известный как единоличный командир всего ЧВК "Вагнер".

   Как посчитал генерал, эти двое есть те самые предатели, которых в период военного времени надо уничтожать.

   Так же член комитета Госдумы по обороне добавил, что на текущий момент нужно избавляться от сводных отрядов и переходить на единоначалие в лице МО РФ.


генерал Гурулев. Источник фото: dzen-канал "История мира"


   Продолжил он свой спич и словами о бардаке, которому не место в сегодняшних реалиях.

   В то же время другой народный избранник, занимающий должность председателя комитета Госдумы по обороне, Андрей Картаполов рассказал, что нет никаких причин запрещать тот самый "музыкальный ансамбль имени Вагнера".

   Напомним кто забыл предысторию: 23 июня согласно словам Евгения Пригожина ВС РФ якобы атаковали тыловые лагеря ЧВК "Вагнер". После чего он стал угрожать применением силы. Сразу после этого ФСБ возбудила дело по статье вооружённый мятеж. 

   На втором этапе противостояния отряды "Оркестра" вступили в Ростов-на-Дону, а вторая колонна организации уже двинула маршем на Москву. В некоторых регионах РФ ввели режим КТО. Но уже вечером кризис благополучно разрешился благодаря участию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Когда отряды "Вагнера" стали покидать штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

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#чвк &quot;вагнер&quot; #андрей гурулев
Источник: lenta.ru
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Ну почему же, можешь призвать Зеленского или Байдена к самоубийству, никто тебе слова не скажет! )))
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хахахер
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ну если они стены рязани под бахмутом штурмовали.Они 70000 всушников в артёмовске положили и улыбаются
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