Интересный факт: народный избранник в 2014 году руководил операциями "Вагнера"

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри

Депутат Госдумы Андрей Гурулев, в своё время принимавший решения по командованию ЧВК "Вагнер" в 2014 году, призвал куратора "музыкантов" ресторатора Евгения Пригожина совершить добровольный уход из жизни. Именно с такими словами он выступил в эфире второй кнопки страны на телеканале "Россия 1".

реклама

Подобную участь должен повторить и Дмитрий Уткин, более известный как единоличный командир всего ЧВК "Вагнер".

Как посчитал генерал, эти двое есть те самые предатели, которых в период военного времени надо уничтожать.

Так же член комитета Госдумы по обороне добавил, что на текущий момент нужно избавляться от сводных отрядов и переходить на единоначалие в лице МО РФ.





генерал Гурулев. Источник фото: dzen-канал "История мира"







Продолжил он свой спич и словами о бардаке, которому не место в сегодняшних реалиях.

В то же время другой народный избранник, занимающий должность председателя комитета Госдумы по обороне, Андрей Картаполов рассказал, что нет никаких причин запрещать тот самый "музыкальный ансамбль имени Вагнера".

Напомним кто забыл предысторию: 23 июня согласно словам Евгения Пригожина ВС РФ якобы атаковали тыловые лагеря ЧВК "Вагнер". После чего он стал угрожать применением силы. Сразу после этого ФСБ возбудила дело по статье вооружённый мятеж.

На втором этапе противостояния отряды "Оркестра" вступили в Ростов-на-Дону, а вторая колонна организации уже двинула маршем на Москву. В некоторых регионах РФ ввели режим КТО. Но уже вечером кризис благополучно разрешился благодаря участию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Когда отряды "Вагнера" стали покидать штаб ЮВО в Ростове-на-Дону.

рекомендации RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать



