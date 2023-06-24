НАК посчитал, что слова, идущие якобы от имени куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, не имеют за собой оснований

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

Из-за резонансных заявлений Евгения Пригожина ФСБ России возбудило уголовное дело по поводу призыва в вооружённому мятежу. После чего потребовала с этой же секунды остановить противоправные призывы.

реклама

В УК РФ содержится соответствующая статья за номером 279 "Вооружённый мятеж". Соответствующей буквой закона подобные деяния наказываются лишением свободы до двадцати лет.

Достоверно известно, что начиная с 2016 года по этой статье не было вынесено ни одного обвинительного приговора. Ранее ровно десять лет назад по статье "Вооружённый мятеж" был осуждён экс-полковник военной разведки Владимир Квачков. По какой статье было возбуждено уголовное дело с участием Евгения Пригожина Национальный антитеррористический комитет не уточнил.





Пригожин. Источник фото: google.com





Немногим ранее административный руководитель "Музыкального ансамбля имени Вагнера" рассказал, что тыловые лагеря "Вагнеровцев" были атакованы ракетами. Урон в живой силе оказался огромным. Пригожин заявил, что будет суровый ответ. А по поводу "военного переворота" ответил, что это не он самый, а "марш справедливости".

Со своей стороны отечественное оборонное ведомство считает, что Пригожин занимается самой настоящей информационной провокацией, а все слова произнесённые известным бизнесменом, не соответствуют действительности.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Владимир Путин уже проинформирован о всей ситуации.