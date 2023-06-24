Из-за резонансных заявлений Евгения Пригожина ФСБ России возбудило уголовное дело по поводу призыва в вооружённому мятежу. После чего потребовала с этой же секунды остановить противоправные призывы.
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В УК РФ содержится соответствующая статья за номером 279 "Вооружённый мятеж". Соответствующей буквой закона подобные деяния наказываются лишением свободы до двадцати лет.
Достоверно известно, что начиная с 2016 года по этой статье не было вынесено ни одного обвинительного приговора. Ранее ровно десять лет назад по статье "Вооружённый мятеж" был осуждён экс-полковник военной разведки Владимир Квачков. По какой статье было возбуждено уголовное дело с участием Евгения Пригожина Национальный антитеррористический комитет не уточнил.
Пригожин. Источник фото: google.com
Немногим ранее административный руководитель "Музыкального ансамбля имени Вагнера" рассказал, что тыловые лагеря "Вагнеровцев" были атакованы ракетами. Урон в живой силе оказался огромным. Пригожин заявил, что будет суровый ответ. А по поводу "военного переворота" ответил, что это не он самый, а "марш справедливости".
Со своей стороны отечественное оборонное ведомство считает, что Пригожин занимается самой настоящей информационной провокацией, а все слова произнесённые известным бизнесменом, не соответствуют действительности.
Владимир Путин уже проинформирован о всей ситуации.