Кавалькада из бойцов "оркестра" и тяжёлой техники покинула Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК "Вагнер" проследовали в свой полевой лагерь. С такой новостью выступил глава Ростовского региона Василий Голубев, опубликовав соответствующий пост в своём телеграм-канале.
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Также губернатор выразил слова благодарности в адрес сотрудников, организовавших в такой сложный период бесперебойную работу систем жизнеобеспечения в Ростове-на-Дону.
Информация о полном выходе соединения ЧВК "Вагнер" из штаба ЮВО, расположенного в Ростове-на-Дону была известна и ранее. Так вместе с бойцами отряда из города выехал и куратор организации Евгений Пригожин.
Источник фото: lenta.ru
Как прокомментировал текущую ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уголовные санкции по поводу вооружённого мятежа в отношении Пригожина не наступят из-за прекращения самого дела. Пригожину же предложено уехать в соседнюю Белоруссию.
Предыстория текущих событий такова: вечером пятницы Пригожин выразил обвинение российским военным, якобы обстрелявшим тыловые лагеря "музыкального ансамбля имени Вагнера". После чего объявил о потенциальном применении силы и желании уничтожить всех, кто попытается остановить движение группы к своим намеченным целям. После НАК возбудил уголовное дело по статье вооружённый мятеж.