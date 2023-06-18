Пока переоценённые немецкие "Леопарды" продолжают поражаться всевозможными способами от российского вооружения, а американские истребители F-16 по тем или иным причинам всё никак "не долетят" до ВСУ в виде безвозмездной помощи западных союзников, одна из таких стран, одной рукой передающая слабо бронированные колёсные танки AMX-10RC, а другой рукой снимающая репортажи с оборонительных позиций ВС РФ, глубоко возмутила украинцев. Речь идёт о французской телекомпании TF1, записавшей видео с российскими солдатами. Да и название репортажного ролика лишний раз даёт напомнить, что французские телебоссы на "правильной стороне" истории - ведь заголовок у видео "В траншеях русских солдат" кажется украинским зрителям слишком русофильским и соответственно, явно направленным в пользу дискредитации действий ВСУ.
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Сами кадры показывают бетонные заграждения против украинских танков, больше известные как "зубы дракона", которые украинские экипажи учатся преодолевать на британских танках Challenger 2.
Источник фото: скриншот из французского репортажа
Дальше французский оператор показал качественно построенный русский блиндаж и боевую стрельбу оператора автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя". Не осталась незамеченной и работа на ЛБС фронтовой авиации ВКС РФ и экипажей РСЗО. И что наверняка разозлило украинских зрителей, в кадры попали и действия российских бойцов, поразивших бронетехнику ВСУ.
В качестве вишенки на "запорожский тортик" солдаты ВС РФ раскрыли информацию, что украинское контрнаступление было ожидаемым: ВСУ сами объявили о его проведении.
Успел увидеть французский журналист и переоборудование гражданского дрона в дрон-боеприпас, когда российский специалист дооснастил мирный дрон выстрелами от грозного РПГ-7.
Репортёрская работа, выполненная для французского телевидения вышла явно в поддержку действий российской армии. Что очень быстро заметили украинцы, оставившие большое количество гневных или просто негативных комментариев под самим роликом на видеохостинге Ютьюб. Сами же французы поддержали ролик, оставив в большинстве своём восторженные предложения.