Репортаж под названием "В траншеях русских солдат" был снят с позиций ВС РФ

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

MSI 4060 Ti за копейки, надо брать

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Пока переоценённые немецкие "Леопарды" продолжают поражаться всевозможными способами от российского вооружения, а американские истребители F-16 по тем или иным причинам всё никак "не долетят" до ВСУ в виде безвозмездной помощи западных союзников, одна из таких стран, одной рукой передающая слабо бронированные колёсные танки AMX-10RC, а другой рукой снимающая репортажи с оборонительных позиций ВС РФ, глубоко возмутила украинцев. Речь идёт о французской телекомпании TF1, записавшей видео с российскими солдатами. Да и название репортажного ролика лишний раз даёт напомнить, что французские телебоссы на "правильной стороне" истории - ведь заголовок у видео "В траншеях русских солдат" кажется украинским зрителям слишком русофильским и соответственно, явно направленным в пользу дискредитации действий ВСУ.

реклама

Сами кадры показывают бетонные заграждения против украинских танков, больше известные как "зубы дракона", которые украинские экипажи учатся преодолевать на британских танках Challenger 2.





Источник фото: скриншот из французского репортажа







Дальше французский оператор показал качественно построенный русский блиндаж и боевую стрельбу оператора автоматического гранатомета АГС-17 "Пламя". Не осталась незамеченной и работа на ЛБС фронтовой авиации ВКС РФ и экипажей РСЗО. И что наверняка разозлило украинских зрителей, в кадры попали и действия российских бойцов, поразивших бронетехнику ВСУ.

В качестве вишенки на "запорожский тортик" солдаты ВС РФ раскрыли информацию, что украинское контрнаступление было ожидаемым: ВСУ сами объявили о его проведении.

Успел увидеть французский журналист и переоборудование гражданского дрона в дрон-боеприпас, когда российский специалист дооснастил мирный дрон выстрелами от грозного РПГ-7.

Репортёрская работа, выполненная для французского телевидения вышла явно в поддержку действий российской армии. Что очень быстро заметили украинцы, оставившие большое количество гневных или просто негативных комментариев под самим роликом на видеохостинге Ютьюб. Сами же французы поддержали ролик, оставив в большинстве своём восторженные предложения.





рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь 75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр !! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% на стиралку Бош 4 серии iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac



