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Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
Украинские экипажи не стали испытывать свою судьбу и побросали колёсную легко бронированную машину производства Франции лишь завидев движущуюся к ним на всех порах российский основной танк Т-80
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   После продолжительных и довольно жарких боёв на Запорожском направлении обнаружились "бесхозными" три колёсных танка французского производства AMX-10RC. Соответствующие кадры растиражировал в телеграм-канале военный журналист Григорий Вдовин.

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Источник фото: "Заеzжий корреспондент"


  Военкор рассказал, что украинские военнослужащие бросили иностранную технику, лишь завидев на горизонте российский танк Т-80. Так же журналист в своем блоге на платформе телеграм опубликовал документы бойцов ВСУ, собранных российскими военными на полях сражений в Запорожье. Некоторые документы подтверждают, что с ВС РФ начали сражаться украинцы, проходившие курсы переподготовки в Великобритании.


Источник фото: "Заеzжий корреспондент"


   К слову, это второй известный случай, когда ВСУ оставляли на боле боя колёсный танк AMX-10. Первый такой случай был во время недавней попытки украинского контрнаступления под Угледаром.

   А тем временем Французская республика пообещала вооружить до нескольких механизированных батальонов своими колёсными боевыми машинами.

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   К слову, российский разведывательный БПЛА заснял кадры присутствия под Ореховым немецких бронемашин "Leoopard".

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#вс рф #amx-10rc #amx-10
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