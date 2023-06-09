Украинские экипажи не стали испытывать свою судьбу и побросали колёсную легко бронированную машину производства Франции лишь завидев движущуюся к ним на всех порах российский основной танк Т-80

После продолжительных и довольно жарких боёв на Запорожском направлении обнаружились "бесхозными" три колёсных танка французского производства AMX-10RC. Соответствующие кадры растиражировал в телеграм-канале военный журналист Григорий Вдовин.

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Источник фото: "Заеzжий корреспондент"





Военкор рассказал, что украинские военнослужащие бросили иностранную технику, лишь завидев на горизонте российский танк Т-80. Так же журналист в своем блоге на платформе телеграм опубликовал документы бойцов ВСУ, собранных российскими военными на полях сражений в Запорожье. Некоторые документы подтверждают, что с ВС РФ начали сражаться украинцы, проходившие курсы переподготовки в Великобритании.





Источник фото: "Заеzжий корреспондент"





К слову, это второй известный случай, когда ВСУ оставляли на боле боя колёсный танк AMX-10. Первый такой случай был во время недавней попытки украинского контрнаступления под Угледаром.

А тем временем Французская республика пообещала вооружить до нескольких механизированных батальонов своими колёсными боевыми машинами.

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К слову, российский разведывательный БПЛА заснял кадры присутствия под Ореховым немецких бронемашин "Leoopard".