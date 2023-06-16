Теперь сильно повреждённой гусеничной машине придётся ехать на долгие восстановительные работы в Польшу

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Как ни посмотри на украинское контрнаступление, а оперативно-тактическая операция командования ВСУ серьёзно подмочила репутацию танков семейства Leopard 2, как самых современных и одних из самых защищенных тяжело бронированных машин XXI века.

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И не позавидуешь нынешней судьбе директора Rheinmetall AG Армина Паппергера, который теперь должен суметь убедить со всей немецкой педантичностью и въедливостью купить танковую технику германского производства потенциального покупателя. А последний уже стал учёный, глядя пугающие кадры боевых потерь немецкой машины в степях Украины от чего только можно. Ведь "оказывается" Леопарды горят от русских пушек, от ПТРК, от огня с вертолётов и ударов БПЛА. Да и минные поля очень много вывели из строя "немецких кошек".

Плюс многочисленные факты объективного контроля в виде значительного объёма фото и видео с подбитыми и полностью разрушенными гусеничными машинами "Leopard 2" не дают шансов усомниться, что со статусом "самый лучший танк в мире" не всё в порядке.





Источник фото: topcor.ru







В соцсетях всплыли фотографии башни от немецкого ОБТ Leopard 2A4, пострадавшей от неназванного российского боеприпаса. Причём есть вопросы к качеству изготовления брони, которая просто треснула от мощного попадания.

Предположительно огонь по верхней части танка вели российские артиллеристы, которые метким выстрелом попали в слабозащищённый фрагмент башни. В результате "тонкостенная" броня в 40-мм не выдержала удара и пошла трещинами.

Если ещё раз более детально осмотреть фотографию, то видно, что серьёзно разрушен главный прицел EMES-15 и панорамный прицел командира PERI R17. Совсем не трудно предположить что с такими повреждениями последующий бой попросту невозможен.

Хотя танк и удалось спасти и эвакуировать в безопасный украинский тыл, ремонтные инженерные бригады не в состоянии самостоятельно починить такого вида повреждения. Поэтому наиболее вероятно так повезут в соседнюю Польшу для сложного ремонта. Если так всё-таки и удастся починить, то в строй он вернётся не очень скоро. А немцы ещё лишний раз подумают, надо ли передавать Украине современную технику, а то репутационные издержки будут аукаться ещё очень долго германскому ОПК.

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Но и самые современные Leopard 2A6 тоже не обладают 100% иммунитетом против российского вооружения, ставшие добычей трофейной команды российских военнослужащих.