Соответствующие кадры с британской гусеничной машиной, дополнительно вооружённой инженерным оборудованием публикуют отечественные телеграм-каналы

Военнослужащие ВСУ тренируют навыки, необходимые для предполагаемого контрнаступления на британских танках Challenger 2, оснащенных специальными ковшами для преодоления заграждений, известных как "зубы дракона", сообщает ряд отечественных анонимных телеграм-каналов.

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На скриншоте из видео отлично виден интегрированный ковш в переднюю часть ОБТ. Когда и где велась запись демонстрационного видео, в сообщении не указывается.

Так же известно, что инженерные заграждения бетонные пирамиды, больше известные как "зубы дракона", устанавливаются российскими военнослужащими вдоль линии ЛБС на самых потенциально опасных направлениях для сдерживания продвижения бронированной и иной техники ВСУ.





Источник фото: скриншот из видео телеграм-канала "Операция Z: Военкоры Русской Весны"





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По мнению экипажей российских танков, в частности блиц-опроса танкиста с полевым позывным "Малай", российские военнослужащие не покладая рук готовятся к "долгожданной встрече" с образцами западного танкостроения, такими как немецкий Leopard и британский Challenger. И германская машина среди экипажей отечественных гусеничных машин считается более слабой и не представляет серьезной угрозы, в отличие от ОБТ с Туманного Альбиона - танка Challenger. Правда последние тоже не лишены недостатков, таких как неповоротливость и чрезмерная масса.