Такой комментарий дала группа анонимных представителей разведки американскому известному телеканалу

Телеканал из Северной Америки CNN, ссылаясь на анонимные источники в американской разведке рассказал, что украинской стороной в России создана широкая сеть агентов и сочувствующих сторонников. Разветвлённая структура получает украинские БПЛА, для большей незаметности разделённые на запчасти. На территории РФ составные модули собирают в единое целое и после совершают атаки ударными дронами.

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Разведчики считают, что группами таких диверсантов управляют украинские службы разведки. Одна из таких групп принимала самое деятельное участие в майской атаке дронов на Москву.





Источник фото: ura.ru





Неназванные представители американских спецслужб рассказали о диверсионных ячейках внутри российского общества, организованных из проукраинских активистов и кадровых сотрудников украинских спецслужб, обученных соответствующим умениям.

И как уверены на американском телеканале, украинцы смогли создать сеть "незасвеченных" контрабандных каналов, до сего момента в самом активном режиме используемых как маршруты для передачи дронов в разобранном состоянии. Не в последнюю очередь на положительную эффективность для украинской стороны повлияли некоторые российские таможенники и сотрудники Погранслужбы, считают в CNN.

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Тем временем в Великобритании назвали точное число ударных БПЛА "Герань", атаковавших Украину только за май.