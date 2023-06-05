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Минобороны Британии считает, что за май Россия использовала на Украине более 300 БПЛА "Герань"
Но такое большое количество не принесло успеха российской стороне из-за противодействия сил украинских ПВО и РЭБ, выразили свое мнение британские военные
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   Оборонное ведомство островного королевства сделало подсчёт, где указало, что за май 2023 года ВС РФ при воздушных атаках Украины запустили более 300 дронов-камикадзе серии "Герань". По мнению военной разведки Британии такое количество БПЛА - есть самое масштабное использование ударных беспилотников за всё время проведения российской спецоперации.

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Источник фото: topwar.ru


   По предположению военных Британии такое количество дронов есть не что иное, как заставить ВСУ истощить запасы западного ПВО. Продолжая развивать тему российских атак БПЛА по тыловым районам Украины, военные с туманного Альбиона считают, что Россия не достигла своих целей, по причине "поражения" 90% российских дронов-камикадзе силами старых установок ПВО и активно применяя РЭБ.

   Российские источники сообщают, что производственные линии, используемые в создании "Герань-2", набрали максимальные обороты и продолжают "штамповать" ударные дроны один за другим.  Кроме того из того же источника стало известно, что все выпущенные модели линейки "Гераниевых" используются вместе с помехозащищенными модулями, ставящими "палки в колёса" в процесс обнаружения и поражения силам украинского ПВО.

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   А тем временем в Польше обнаружили пока что неидентифицированные остатки разведывательного дрона с маркировкой на кириллице.

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#герань
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