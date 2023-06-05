Оборонное ведомство островного королевства сделало подсчёт, где указало, что за май 2023 года ВС РФ при воздушных атаках Украины запустили более 300 дронов-камикадзе серии "Герань". По мнению военной разведки Британии такое количество БПЛА - есть самое масштабное использование ударных беспилотников за всё время проведения российской спецоперации.
реклама
Источник фото: topwar.ru
По предположению военных Британии такое количество дронов есть не что иное, как заставить ВСУ истощить запасы западного ПВО. Продолжая развивать тему российских атак БПЛА по тыловым районам Украины, военные с туманного Альбиона считают, что Россия не достигла своих целей, по причине "поражения" 90% российских дронов-камикадзе силами старых установок ПВО и активно применяя РЭБ.
Российские источники сообщают, что производственные линии, используемые в создании "Герань-2", набрали максимальные обороты и продолжают "штамповать" ударные дроны один за другим. Кроме того из того же источника стало известно, что все выпущенные модели линейки "Гераниевых" используются вместе с помехозащищенными модулями, ставящими "палки в колёса" в процесс обнаружения и поражения силам украинского ПВО.
А тем временем в Польше обнаружили пока что неидентифицированные остатки разведывательного дрона с маркировкой на кириллице.