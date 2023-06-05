Российские вооружённые силы прошедшей ночью атаковали оперативный аэродром ВВСУ в Кировоградской области. Удар подтвердил официальный представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Со слов старшего офицера, не менее двух ракет попали по военной цели.
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Как заметил полковник ВСУ, российская сторона запустила шесть ракет из шести независимых источников. Под источниками Игнат подразумевал отечественные самолёты ВКС РФ. Ракеты угодили по военному аэропорту рядом с Кропивницким.
Источник фото: rg.ru
"Досталось" по мнению того же Игната и Сумской области, где были атакованы военные цели. Здесь "отработали" 5 барражирующих боеприпасов российской принадлежности по объектам инфраструктуры.
Воздушная тревога в ночь на 4 июня прозвучала по всей территории Украины. Звуки сирены раздавались не только в Кировоградской и Днепропетровской областях, но и столичном регионе, где активно работало украинское ПВО.
После небольшой паузы начального весеннего периода, военная инфраструктура восточноевропейской республики вместе с ракетными ударами получает ощущаемый урон практически каждый день. Не спасает положение и использование передовой по мнению американцев противоракетной системы совместного производства корпораций Raytheon и Lockheed Martin ЗРК "Patriot".
А тем временем в Польше местные жители обнаружили обломки аэростата неизвестного происхождения с надписями на кириллице.