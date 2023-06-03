В отечественном телеграм-канале "Военное дело" появилось видео с кадрами поражения одной из западных систем ПРО\ПВО во время вечерней атаки в ночь с первого на второе июня 2023 года. Воздушную атаку засняли камеры уличного видеонаблюдения.
реклама
На представленных кадрах отчётливо видно как наземные неидентифицированные ЗРК IRIS-T или Patriot пытаются отбиться, выпуская зенитные ракеты по первоначальным воздушным целям, но в конце концов не справляются, из охотника превратившись в беззащитную мишень для российских атак.
ЗРК IRIS-T SLM. Источник фото: topwar.ru
Как только одно из российских вооружений достигло цели, выведенное из строя западное ПВО начинает сбоить, делая ошибочный пуск зенитной ракеты, после чего последняя "не может" найти объект для атаки и падает рядом с местом старта.
Ранее не смог отбиться и был поражён американский ЗРК Patriot, не в силах противостоять массированной атаке гибридного типа. Причём как минимум дважды за короткий промежуток времени. В первом случае по детищу фирмы Raytheon Technologies достоверно был нанесён удар гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Сегодня жительница Киева в своем видеообращении попросила переместить американский ЗРК, защищающий Киев "куда-нибудь на Западную Украину" из-за невозможности уснуть.