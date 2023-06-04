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Польский фермер обнаружил остатки воздушного шара с надписями на кириллице рядом с воинской частью
Польские власти предполагают, что возможно обнаружен разведывательный аппарат
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   У польских военных есть повод для обоснованных волнений: в "квадрате" одной из воинских частей обнаружены остатки воздушного шара неизвестно откуда здесь появившегося. Глубокую озабоченность у военного ведомства Польши вызвали маркирующие надписи на кириллице. 

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   В юго-западном районе Польши нашлись фрагменты аэростата неизвестного происхождения. К ещё большему огорчению польских официальных лиц осколки летательного аппарата обнаружились не где-нибудь на никому не нужном пустыре, а рядом с большой воинской частью и военным полигоном. Польские военные считают, что наиболее вероятно этот аэростат есть разведывательный модуль российской армии. К тому же оснащённый передающей антенной.


Источник фото: smotrim.ru


   Правоохранительные органы рассказали и историю напугавшей их находки: фрагменты зонда нашёл местный фермер и сообщивший сразу после обнаружения в местную полицию. Подоспевшие служители польской фемиды увидели ящик из пенопласта, антенну и тот самый шар с надписями кириллическим шрифтом, до боли напоминающем язык самой большой страны в мире.

   Сейчас находку "со всем пристрастием" изучают польские военные. По одной из версий это может быть просто метеорологический зонд. Или нет.

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   Истории с разведывательными зондами стали достаточно популярными после того, как один из таких аппаратов пересёк американскую границу и довольно продолжительное время летал над военными объектами США, подозрительно долго кружа "где не надо".

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#польша #разведывательный зонд
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