Часть французских артиллерийских установок ВСУ передала Дания

Французский деятель Ксавье Моро сделал заявление, согласно которому переданные официальному Киеву самоходные установки CAESAR "не предназначены" для операций на Украине. Он обозначил две причины, почему данные САУ не подходят ВСУ: это слабая защищенность против действий ВС РФ и неремонтнопригодность.

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Как считает Моро, имеющий в послужном списке учёбу в военной академии и прошедший через службу в десантном подразделении, самоходки "Цезарь" как оружие артиллерийской поддержки очень неплохи. Благодаря небольшому весу в 17,5 тонн данная техника обладает прекрасной мобильностью и маневренностью, что позволяет легко и просто перемещать установки. Но есть одно но: они без брони. Поэтому хорошо зарекомендовавшие себя САУ проявили себя в Африке по той простой причине, что там практически не было контрбатарейной борьбы со стороны противника.









Источник фото: ria.ru





И второй "нюанс": благодаря самым последним модификациям специальных боеприпасов "Цезарь" может вести огонь по целям находящимся на удалении до 40 км. Но такие боеприпасы сами по себе дороги и их немного. Так же активист раскрывает, что "улучшенные" снаряды производит не сама Франция, а её соседка Германия.

Поэтому при всех своих достоинствах недостатки данного конкретного САУ всё-таки перевешивают, считает Ксавье Моро. И на Донбассе CAESAR окажется бесполезен. Где кроется ещё одна причина: ремонт установки бессмыслен, так как она ремонтируется лишь одним способом - способом пересборки с удалением неработающего модуля на замену работающего.

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У ВСУ есть CAESAR французского производства, переданные Данией. Так же в мировой сети Интернет циркулируют ролики, на которых российский БПЛА "Ланцет" поражает САУ CAESAR.