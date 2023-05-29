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Французский отставник объяснил причины бесполезности САУ CAESAR на Украине
Часть французских артиллерийских установок ВСУ передала Дания
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   Французский деятель Ксавье Моро сделал заявление, согласно которому переданные официальному Киеву самоходные установки CAESAR "не предназначены" для операций на Украине. Он обозначил две причины, почему данные САУ не подходят ВСУ: это слабая защищенность против действий ВС РФ и неремонтнопригодность. 

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   Как считает Моро, имеющий в послужном списке учёбу в военной академии и прошедший через службу в десантном подразделении, самоходки "Цезарь" как оружие артиллерийской поддержки очень неплохи. Благодаря небольшому весу в 17,5 тонн данная техника обладает прекрасной мобильностью и маневренностью, что позволяет легко и просто перемещать установки. Но есть одно но: они без брони. Поэтому хорошо зарекомендовавшие себя САУ проявили себя в Африке по той простой причине, что там практически не было контрбатарейной борьбы со стороны противника.



Источник фото: ria.ru


   И второй "нюанс": благодаря самым последним модификациям специальных боеприпасов "Цезарь" может вести огонь по целям находящимся на удалении до 40 км. Но такие боеприпасы сами по себе дороги и их немного. Так же активист раскрывает, что "улучшенные" снаряды производит не сама Франция, а её соседка Германия. 

   Поэтому при всех своих достоинствах недостатки данного конкретного САУ всё-таки перевешивают, считает Ксавье Моро. И на Донбассе CAESAR окажется бесполезен. Где кроется ещё одна причина: ремонт установки бессмыслен, так как она ремонтируется лишь одним способом - способом пересборки с удалением неработающего модуля на замену работающего.

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   У ВСУ есть CAESAR французского производства, переданные Данией. Так же в мировой сети Интернет циркулируют ролики, на которых российский БПЛА "Ланцет" поражает САУ CAESAR.

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#всу #caesar
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