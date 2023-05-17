Французская САУ была замечена на украинском полигоне в одном из тыловых районов

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ВСУ были поставлены САУ CAESAR 8х8, "на первоначальном этапе" предназначенные для датской армии и её сухопутных подразделений.

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В мировой сети интернет появились видео с бронированной техникой, по некоторым данным находящиеся на полигоне в глубоком украинском тылу.

Как позволяет понять кадры из ролика, данная версия отличается от стандартных "Цезарей" тем, что люки покрыты специальным антискользящим покрытием. Кроме того, шасси САУ представлено чешской четырехосной Tatra T815.





Источник фото: forcesoperations.com





Самоходка "в полной комплектации" весит около 32 тонн, а дизельный движитель позволяет разогнаться машине до 100 км\ч. А благодаря новому автоматизированному заряжению гаубицы, экипаж боевой машины сократился до 3-х человек вместо "базовых" 4-х во французской версии. Кроме того возросло количество возимого боекомплекта, составляющего 30 снарядов. Дальность выстрела 155-мм гаубицы составляет 40 км с использованием новейших боеприпасов.

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Известно, что по причине многочисленных дефектов и производственного брака датские военные решили отказаться от эксплуатации данных САУ, передав последние ВСУ. Датскую "приёмку" не устроило качество орудийных стволов и трансмиссии. Как сообщается, Украина получит около 19 таких машин.