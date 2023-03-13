На счету российского барражирующего боеприпаса уже не менее 50 выведенных из строя образцов западной военной техники

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Новые видеофрагменты, доступные в сети, в очередной раз наглядно демонстрируют эффективность российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" против западной бронированной техники. Так в видеоряде отчётливо виден контакт и последующее "аннигилирование" представителя французской бронетехники - самоходной гаубицы "Цезарь".

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К слову о "гостинце с небес", на ура поражающем образцы противостоящей наземной техники. Так БПЛА "Ланцет" прошел череду обновлений и усовершенствований с неукоснительным учитыванием ранее приобретённого боевого опыта применения. То что это так, можно легко убедиться, набрав в поиске видео поражения "Ланцетом", где в строке выдачи появятся по меньшей мере не менее 10-ка видео.





Французская 155-мм САУ CAESAR. Источник фото: topwar.ru





Так в тактическом формировании "Каскад" родом с ДНР, заявили о полусотне выбитых единиц различной техники и вооружений, принадлежности ВСУ, речь в основном идёт об артиллерии, в том числе поставленной украинской армии из стран НАТО. Жертвами боевой работы стало значительное количество французских CAESAR, польских Krab, американских М777 и иных стран.

Профессиональный рост так же демонстрируют и операторы дронов-камикадзе, которые стараются максимизировать ущерб, стремясь вместе с техникой задеть и расчёт или экипаж машины.





За секунду до поражения. Скриншот из видео. Источник фото: телеграм-канал ОБТФ "Каскад"





Даже если не удаётся полностью уничтожить технику, то на примере американских гаубиц М777, выводятся из строя сложные безоткатные механизмы и внешнее интегрированное оборудование, которое практически невозможно починить "в поле". После чего остаётся два варианта у такой техники: либо на свалку металлолома или на заграничный ремонт.

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Совсем недавно сеть "облетело" видео, на котором операторы БПЛА "обманули" западную ЗРК Stormer HVM, тем самым не дав защитить саму себя от атаки с воздуха. Сама наземная система британского производства была уничтожена.