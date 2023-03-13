Новые видеофрагменты, доступные в сети, в очередной раз наглядно демонстрируют эффективность российского барражирующего боеприпаса "Ланцет" против западной бронированной техники. Так в видеоряде отчётливо виден контакт и последующее "аннигилирование" представителя французской бронетехники - самоходной гаубицы "Цезарь".
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К слову о "гостинце с небес", на ура поражающем образцы противостоящей наземной техники. Так БПЛА "Ланцет" прошел череду обновлений и усовершенствований с неукоснительным учитыванием ранее приобретённого боевого опыта применения. То что это так, можно легко убедиться, набрав в поиске видео поражения "Ланцетом", где в строке выдачи появятся по меньшей мере не менее 10-ка видео.
Французская 155-мм САУ CAESAR. Источник фото: topwar.ru
Так в тактическом формировании "Каскад" родом с ДНР, заявили о полусотне выбитых единиц различной техники и вооружений, принадлежности ВСУ, речь в основном идёт об артиллерии, в том числе поставленной украинской армии из стран НАТО. Жертвами боевой работы стало значительное количество французских CAESAR, польских Krab, американских М777 и иных стран.
Профессиональный рост так же демонстрируют и операторы дронов-камикадзе, которые стараются максимизировать ущерб, стремясь вместе с техникой задеть и расчёт или экипаж машины.
За секунду до поражения. Скриншот из видео. Источник фото: телеграм-канал ОБТФ "Каскад"
Даже если не удаётся полностью уничтожить технику, то на примере американских гаубиц М777, выводятся из строя сложные безоткатные механизмы и внешнее интегрированное оборудование, которое практически невозможно починить "в поле". После чего остаётся два варианта у такой техники: либо на свалку металлолома или на заграничный ремонт.
Совсем недавно сеть "облетело" видео, на котором операторы БПЛА "обманули" западную ЗРК Stormer HVM, тем самым не дав защитить саму себя от атаки с воздуха. Сама наземная система британского производства была уничтожена.