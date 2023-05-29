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Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область

События описаны глазами непосредственного участника тех горячих боёв в российском приграничье во время отражения атаки украинских групп
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   Восстанавливаем ход событий захода украинского отряда на территорию Грайворонского района Белгородской области глазами непосредственного участника тех событий с российской стороны. 

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   В то раннее майское утро 22 числа выдвинулся на заранее обозначенные украинским командованием позиции сводный отряд ВСУ, состоящий из машин РСЗО, ствольной артиллерии и группы миномётов. После интенсивной артподготовки украинцев, происходившей в течение чуть меньше часа, огонь непосредственно с военных объектов целиком и полностью сосредоточился на МАППе (пограничном переходе). При артиллерийском налёте была выведена из строя большая часть российской техники, расположенной на территории перехода.


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Источник фото: lenta.ru

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   ВС РФ не стали стоять в сторонке и с первых же секунд заочной дуэли стали отвечать ВСУ из "всего что есть". Контрбатарейный огонь со стороны российских сил сосредоточился в основном на огневым позициям ВСУ, расположенным в Дмитровке. 

   Как только обмен чугунными болванками закончился, украинская сторона совершила прорыв маневренной группой, состоящей из смешанной солянки танков и БМП. Первых было три единицы, БМП - две штуки. Но помимо первого отряда у ВСУ был и второй отряд, который обошёл часть защитных сил российской армии со стороны ближайшей деревни, где пехотинцы ВС РФ попали в тактическое окружение.


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Источник фото: bloknot.ru


   Дабы не дать окончательно превратиться тактическому окружению в полноценный котёл, было принято единственно правильное решение: без наличия противотанковых средств во взводе совершить отход на предусмотрительно заготовленные запасные позиции. Пока взвод отходил, на усиление обороны прибыл оперативный моторизованный резерв, включающий в себя пару БМП. Наши операторы легко бронированной техники даже смогли повредить один из украинских танков встречным огнём.

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   Как только весь отряд удачно добрался до запасного расположения, в дело вступили российские танковые группы, сумевшие прекратить дальнейшее продвижение противника по рубежам нашей обороны. 

   Постепенно инициатива переходила к российской стороне. Положительные сдвиги продолжились с момента включения в операцию воздушных сил, в частности БПЛА. Благодаря разведывательному дрону, осуществляющему наблюдение сверху, артиллерия ВС РФ начала вести более прицельный и эффективный огонь, принудив бронегруппу украинской ДРГ активно двигаться из-за боязни быть поражённой на статичных позициях. 

   Тем временем пока российские силы были отвлечены сражением с бронегруппой ВСУ и отрядом украинских пехотинцев, через автомобильный пункт пропуска (МАПП) с набором большой скорости проскочила колонна легкобронированной техники. Из 12 машин 5 повернули в Казинки, прикрыв направление наблюдательными постами на встречающихся перекрестах, остальные 7 единиц легкой "брони" заехали в населённый пункт Глотово, установив сектора обстрела прилегающей местности.


Источник фото: topwar.ru


   Особо стоит заметить, что в нападении участвовала и групп русских ультраправых активистов, перешедших на сторону ВСУ в прошлые годы и имеющих богатый уголовный бэкграунд на территории России соответственно. Но попозировав на камеру, командиры условного "русского отряда" очень быстро ретировались на сопредельную часть украинской границы. Так же с этой кавалькадой был замечен белый джип Land Rover с вероятным куратором акции.

   На следующем этапе начался отход оставшихся сил первой бронегруппы и пехотинцев ВСУ, помогавших осуществить прорыв в Грайворонский район Белгородской области. 

   И возвращаясь к ультраправым активистам, оставшихся в двух российских сёлах. Расположение этих диверсантов было оперативно накрыто огнем артиллерии, которая сумела поразить и группу прикрытия, находившуюся на тот момент в квадрате Поповки. В ходе этого налёта русских сил были поражены два транспорта отряда ВСУ.   

   Но на этом злоключение оставшихся частей отряда ГУР, входящих структурно в украинскую группу не закончились: на подмогу российским военнослужащим прилетела запоздавшая российская авиация, отутюжив важные узлы обороны противника на перекрестках, нейтрализовав помимо этого и резерв. В результате точечной работы пилотов было поражено до 7 единиц "брони".


Повреждённая и брошенная техника HMMWV американского производства ВСУ на МАПП. Источник фото: rg.ru


   Украинские силы окончательно не успокоились, предприняв робкую попытку преодолеть так называемую "линию Вагнера" ещё и в квадрате Горы Подол. Но это предприятие не имело успеха, так как то направление уже было перекрыто силами батальонного командира с резервными частями. Как только военнослужащие ВСУ решили отступить, их тут же накрыла ствольная артиллерия и силы ВКС РФ.

   В "обеденный перерыв" всё в округе стихло, но лишь на время. Вечером "всё продолжилось", как только прибыли российские отряды зачистки. Остатки украинских сил малыми группами пытались выйти с зоны военного карантина назад на Украину. Но получилось это далеко не у всех...

   Тех кто не успел этого сделать до ночи, ждал "сюрприз" в виде снайперского огня полевой артиллерии и последующего прочесывания местности спецназом с последующим контролем территории мотострелками под командованием командира части. Всё это сопровождалось канонадой со стороны Украины. 

   На утро 23 мая пограничный переход перешёл под контроль ВС РФ. Часть противника попала в западню, оказавшись между минными заграждениями и командой зачистки в Казинках.

   Со слов бойца, непосредственно знающего всю подноготную "прямого контакта", к виновникам можно отнести местных пограничников, не заметивших работу специальных групп ВСУ, прокладывающих проходы в минных полях на границе. Не лучшим образом характеризует их службу и наличие на пограничном переходе неработающих БТР, находящихся на "плановом ремонте" в близстоящем ангаре. 


Су-34. Именно этот тип машин участвовал в подавлении украинского прорыва на пограничном КПП. Источник фото: bmpd.livejournal.com


   А вот кого действительно стоит похвалить, так это танкистов, артиллерию ВС РФ и авиацию ВКС РФ, умудрившихся в плотной сельской местности совершить кинжально выверенные удары по скоплению противника не навредив местных жителям, которые из-за плохой работы СМИ прыснули на улицы "поглядеть" не убегающие группы украинских ДРГ.

   Отлично зарекомендовали себя и простые пехотинцы, благодаря умелым действиям в обороне и отдающим единственное верные приказы комполка и комбата, проведшие операцию по отражения украинского натиска без людских потерь, ограничившись ранеными. 

   Так же анонимный источник просил "порадеть" за этих двух командиров армейских структур особенно, так как некоторые "параллельные ведомства" хотят спихнуть на них свои провалы и неправильную организацию дозорной службы.

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