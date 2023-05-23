Российский телеканал "Звезда", принадлежащий отечественному оборонному ведомству, опубликовал видеозапись на которой видны последствия огневого поражения, нанесённые ВС РФ украинской диверсионно-разведывательной группе в Белгородской области.
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бронированный автомобиль AMZ Dzik. Источник фото: gagadget.com
О нападении украинского отряда с диверсантами на Грайворонский район Белгородского региона вчера сообщил местный глава Вячеслав Гладков. Спустя 24 часа МО РФ рассказало, что диверсионная группа разгромлена и обескровлена, потери которой в общей сложности составили 70 человек и несколько единиц бронетехники, в том числе западной. Сюда входят 4 БМП и 5 пикапов.Точное перечисление того что было поражено:
Три единицы бронеавтомобиля HMWWV,
Два единицы MRAP-бронемашины MaxxPRO,
Одна единица бронеавтомобиля AMZ Dzik,
Одна единица бронеавтомобиля КрАЗ Кобра,
Небронированный гражданский внедорожник-пикап ВСУ.
По заявлениям официальных лиц, представляющих Кремль, целью захода диверсантов было создать ложный инфоповод для отвлечения внимания от падения Бахмута и отступления из него сил ВСУ.