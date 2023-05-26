После нападения украинских ДРГ на Грайворонский пограничный пункт по живой силе и технике ВСУ был нанесён бомбовый удар

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Лётчики российской истребительной авиации на Су-34 поразили группы украинских диверсантов в Белгородской области. Видеокадры с места атаки расположения украинских военнослужащих стремительно набирает количество просмотров в мировой сети Интернет.

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В кадре звено Су-34 совершает бомбометание авиационными боеприпасами по бойцам ВСУ, находящимся на КПП "Грайворон".





Источник фото: politros.com





Атака отрядов, подотчётных ГУР на территорию Белгородской области произошла 22 мая, когда группа ВСУ совершила обстрел пограничного перехода, местную воинскую часть и село Козинка. Чуть позже в этот район вошли маневренные группы, состоящие из бронетехники с пехотой ВСУ. На вторжение ответила российская армия, проведя зачистку местности.

Российский следственный комитет возбудил несколько уголовных дел по факту произошедшего в Белгородской области. Тем временем официальные лица в Москве рассказали, что причиной нападения стало желание Киева совершить отвлекающую операцию из-за сдачи города и отступления ВСУ из Бахмута (Артемовска).

А тем временем в Украине "анонсируют" и соответственно планируют еще несколько таких нападений на приграничную территорию России.

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