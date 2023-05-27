Украина хотя и имеет западные тяжело бронированные танки в своём распоряжении, не использует последние в боях, потому что они записаны "в резерв" для грядущего контрнаступления. Но данные ОБТ не стоят "без дела" в тылу и проверяют мощь зарубежных орудий на российских танках.
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По некоторым данным, украинские танкисты тестируют португальские Leopard 2A6, имеющиеся в ВСУ в количестве 3 единиц. В шесть раз больше таких ОБТ передано Германией, но где эти машины, пока неизвестно. Так для демонстрации пробиваемости зарубежной техники в качестве "стендовой мишени" был подобран танк Т-62МВ советского производства, добытый как трофей.
Источник фото: topwar.ru
По сообщению источника, немецкая пушка Leopard 2A6 пробила броню советского танка, правда какое расстояние потребовалось для пробития и иные важные данные украинская сторона утаила.
Но можно сделать предварительные выводы, что скорее всего средний советский танк обстреливали танковыми боеприпасами DM-53 или DM-63, являющимися "базовыми" для ОБТ Leopard 2.
На текущий момент ВСУ в своих рядах имеют 21 немецкий танк версии 2A6, остальные Леопарды являются более старыми моделями, такими как 2A4.