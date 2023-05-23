К настоящему моменту проясняется картина нападения украинской ДРГ группы с территории Харьковской области в Грайворонский район Белгородской области.
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В мировой сети интернет появился ролик с украинской военной колонной диверсантов, идентифицированных как члены ультраправых группировок, запрещенных в РФ,
Источник фото: mk.ru
По кадрам, записанным членами группы, проводившей атаку на Белгородскую область, можно заметить американские MRAP-автомобили International MaxxPro. Данный транспорт относится к классу бронетранспортёров, которые месяц назад США передали Украине.
Кадр из видео: именно одна из этих машин и была захвачена российскими подразделениями. Источник фото: topwar.ru
Во время первого появления данного БТР в ВСУ официальный Вашингтон сообщил, что данный транспорт "не рекомендован" для использования на территории России против России. После того как кадры с БПЛАпоявились в сети (на которых демонстрируется данная техника на земле РФ), высокопоставленный американский функционер повторил те же самые слова, но в финале своей речи резюмировал, что конечное решение за Украиной. Грубо говоря, США можно сказать официально отказались от дипломатических экивоков и прямо разрешили использовать боевую технику производства Америки на территории РФ.
К настоящему моменту в зоне проведения КТО в Грайворонском городском округе затрофеен один International MaxxPro.