Такую информацию опубликовали в РИА Новости, ссылаясь на ИА Рейтерс

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Украинская армия ушла из Бахмута, в своем общении с иностранной прессой рассказал президент Украины Владимир Зеленский, приводит цитату главы восточноевропейской республики РИА Новости и ссылаясь на Reuters.

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Зеленский высказался набором клишированных фраз об оставлении донбасского города ВСУ, где назвал потерянную агломерацию, оставшуюся лишь в сердцах украинцев.

Такое заявление было сделано в кулуарах саммита "Большой семерки" во время журналистского опроса, посвященного Бахмуту (Артёмовску).





Источник фото: belvpo.com





Немногим ранее в российском оборонном ведомстве известили, что Бахмут полностью освобождён от украинской армии и группы иностранных наёмников. Ещё раньше о доминировании над городской агломерацией и её полной свободе от сил ВСУ, сообщали масс-медиа, имеющие контакты среди штурмовиков, которые в режиме "от первого лица" освобождали последний укрепрайон города, называемый на Украине крепостью.

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Владимир Путин уже поздравил всех участников взятия Бахмута в своём обращении. Особо отличившимся будут вручены госнаграды.