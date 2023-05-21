Украинская армия ушла из Бахмута, в своем общении с иностранной прессой рассказал президент Украины Владимир Зеленский, приводит цитату главы восточноевропейской республики РИА Новости и ссылаясь на Reuters.
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Зеленский высказался набором клишированных фраз об оставлении донбасского города ВСУ, где назвал потерянную агломерацию, оставшуюся лишь в сердцах украинцев.
Такое заявление было сделано в кулуарах саммита "Большой семерки" во время журналистского опроса, посвященного Бахмуту (Артёмовску).
Источник фото: belvpo.com
Немногим ранее в российском оборонном ведомстве известили, что Бахмут полностью освобождён от украинской армии и группы иностранных наёмников. Ещё раньше о доминировании над городской агломерацией и её полной свободе от сил ВСУ, сообщали масс-медиа, имеющие контакты среди штурмовиков, которые в режиме "от первого лица" освобождали последний укрепрайон города, называемый на Украине крепостью.
Владимир Путин уже поздравил всех участников взятия Бахмута в своём обращении. Особо отличившимся будут вручены госнаграды.