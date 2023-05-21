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ВСУ выбрало тактику активной обороны, укрепляясь в районе Красного и проводя атаки под Бахмутом
Но неудача текущего плана по локальному контрнаступлению может "подсветить" виновника в неправильно выбранной стратегии сил ВСУ. И это будет генерал Сырский
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   Украинская армия всеми силами попытается удержать небольшой населённый пункт Красное, расположенное на автомобильной дороге между Бахмутом и Константиновкой. Рядом близлежащее Хромово брошено чуть ранее. Такие данные поступают от негласных информаторов из Генштаба ВСУ.

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   Уже известно, что украинские военнослужащие покинули Бахмут, но официально ВСУ это не подтверждают, подчеркивая в своих пресс-релизах, что "город-фортеця" продолжает стоять, где последние силы украинцев успешно держат оборону в районе "Самолёта". И как факт реальности такой теории можно преподнести тот факт, что с момента падения Соледара и контроле за ним ВС РФ, в Киеве признали лишь спустя 10 дней после оставления города украинскими войсками.



Передвижение ВСУ. Источник фото: google.com


   В ВСУ же пока подумывают как лучше подготовить местную публику к уходу из Бахмута (Артёмовска), где скорее всего о "перегруппировке" украинских сил из городской агломерации донбасского города расскажет сам Зеленский, как только вернётся из поездки в Японию. Предположительно украинский президент специально "подберет слова", где сдача Бахмута будет называться "хитрым" стратегическим маневром в ходе которого ВСУ искусно обхитрили ВС РФ, позволив себе "сберечь" живую силу ВСУ и лучше подготовиться к предполагаемому контрнаступлению. 

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   На текущий момент украинские военнослужащие удерживают квадрат Красного и выполняют приказ оборонять этот посёлок с одномоментными атаками по фланговым коридорам вдоль Бахмута, имея надежду прорвать оборонительные порядки российской армии. Если за текущие 10 дней ВСУ не смогут прорваться к Соледару с последующим окружением Бахмута, то весь этот план, предложенный генералом Сырским, потерпит ощутимую неудачу.

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#всу #бахмут
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