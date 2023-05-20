Помимо личного номера рядом было обнаружено и стрелковое оружие бойца, что интересно, это был автомат Калашникова

Как стало известно только что, Бахмут пал. И вот в этой павшем городе-крепости были обнаружены любопытные находки. Ну как любопытные: ведь в другой стране не должно быть военнослужащих другой армии с личными документами. И вполне что наличие таких фактов, "оформленных" в бумажное доказательство будет достаточно для разжигания скандала мирового уровня. Ведь как известно согласно американской официальной позиции, на Украине нет военнослужащих США от слова совсем, тем более действующих. Но оказывается они там есть. Ну как есть - были.

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Примером такого "диссонанса" могут служить личные вещи гражданина США, с жетоном и личным оружием, найденными и затрофееными штурмовиками "Оркестра" в Бахмуте (Артёмовске).





Источник фото:телеграм-канал Товарищ Огилви





Прежним обладателем предметов "военного быта" был американский наёмник Николас Меймер, не переживший боя с бойцами ЧВК "Вагнер". Последний бой американский "волонтёр" принял в расположении укрепрайона "Гнездо" в западной оконечности городской агломерации. Со слов участников штурмовой группы, Меймер отстреливался до последнего и был атакован ответным огнём.

При погибшем нашли паспорт, позволивший идентифицировать личность с поразительной точностью.

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Интересная деталь: американец в качестве личного оружия выбрал не продукцию Colt’s Manufacturing Company (различные вариации легендарной m4), а продукцию не менее легендарного Калашникова. Только что российский автомат был "одет" в стильный обвес с интегрированным глушителем.