Неподвижный танк пытались вывезти бойцы ВСУ, но эвакуация окончилась неудачно как для спасательной команды, так и для экипажа немецкой машины

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В районе Соледара при встречной атаке в ответ на попытку наступления ВСУ российские военнослужащие поразили БМП и немецкий ОБТ Leopard. Такие данные предоставил военкор Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

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Со слов военного журналиста, информация о нейтрализации танка немецкого производства была подтверждена непосредственно офицером, входящим в подразделение, действующее на Соледарском направлении. Случай, в котором был поражён западный танк, произошёл 11 мая рядом с населённым пунктом Зализнянское, где украинская пехота под прикрытием танков Leopard и иных бронированных машин пыталась продвинуться вперёд.





Источник фото: andrei-bt.livejournal.com





Один из Леопардов наехал на мину, "любезно" установленную "музыкантами".

Повреждённый танк попытались эвакуировать и спасти экипаж машины, отправив к месту происшествия БМП. Но и танк и БМП дополнительно обстреляли из ПТРК военнослужащие-добровольцы из "Невского" и "Ветеранов".

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На Украине немецкий танк всеми правдами и неправдами считали настоящим "вундерваффе", но ситуация на ЛБС мигом развеяла такие чаяния и надежды.