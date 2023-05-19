Российские военнослужащие смогли сконструировать машину огневой поддержки, "умеющей" в высокий огневой навал благодаря мощному вооружению. Кадры фото тяжёлой гусеничной машины с установленной "адской молотилкой" на шасси военного тягача уже облетели отечественные телеграм-каналы. На них скорострельное орудие калибра 57-мм смонтировано на БТС-4Д.
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К слову, такой экземпляр, это первая версия, где на мощное гусеничное шасси, прикрытое значительным количеством брони и обладающее прекрасной проходимостью, дооснастили скорострельной пушкой, бывшей в своей "первой жизни" частью зенитно-артиллерийского комплекса С-60.
Источник фото: телеграм-канал Повёрнутые на Z войне
До этого момента подобные орудия портировали исключительно на "легковесные" варианты МТ-ЛБ.
Донорами для тягачей БТС-2/4 послужили советские танки эпохи Великой Отечественной войны, где в ходе боевых действий в Афганистане были "модернизированы" силами 40-й общевойсковой армии.
Источник фото: телеграм-канал Повёрнутые на Z войне
В первых версиях такого творческого военного подхода вышеозначенные машины получили крупнокалиберные ДШК калибра 12,7-мм, дальше градус вооружённости стал повышаться, когда на грузовую платформу добавили "спарку" из скорострельных ЗУ-23.
И, наконец, в эпоху российской спецоперации тягачи получили АЗП-57, "сметающую" укрепления и способные превратить в решето те самые M2А2 ODS-SA Bradley и Marder 1 A3 в придачу с Stridsfordon 90.