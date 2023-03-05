Сетевое сообщество совсем недавно было сильно взволновано, увидев фото странного гибрида "Мотолыги" МТ-ЛБ с интегрированной в конструкцию зенитной установкой 2М-3М. Оказывается, это не единичный проект какого-то самоделкина, а серийная "линейка", выпускаемая на одном из предприятий. Такие выводы предварительно можно сделать, так как в сети так же засветился целый эшелон с такими установками, направляющийся в сторону проведения спецоперации.
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МТ-ЛБ с КПВТ. Источник фото: скриншот из vk.com
Если чуть копнуть глубже, башни, вооруженные двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм, устанавливались на корабли. Но в текущих реалиях по каким-то причинам более крупный калибр был заменен на крупнокалиберные пулемёты КПВТ калибра 14,5 мм. Правда однозначно утверждать, что "в серии" нет родных зениток со 25-мм стволом со 100% гарантией утверждать нельзя. Как водится, башня конструкции обитаемая, обслуживаемая расчётом из 2 человек.
Башня от корабельной зенитки 2-М3 на шасси МТ-ЛБ. Источник фото: телеграм
Скорее всего "Мотолыгу" выбрали основой для оснащения зенитной установки по причине большого количества в загашнике МО РФ первой и её приемлемой проходимости на поле боя.
25-мм спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка 2М-3М. Источник фото: victorymuseum.ru
Обе части гибрида можно назвать условно старыми: МТ-ЛБ принят на вооружение ВС СССР в 1964 году, а 25-мм спаренное универсальное орудие 2М-3 27 февраля 1953 года, как средство самообороны малоразмерных кораблей. Практическая скорострельность в режиме огня из двух стволов составляет до 600 выстрелов в минуту. Дальность огня в горизонтальном режиме - до 3 км, если использовать в качестве зенитной установки - то до 2,8 км в высоту.