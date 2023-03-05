Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В зоне СВО были замечены переделанные "Мотолыги" с корабельной зенитной установкой 2М-3М
Но по ряду причин в бронекороб установили 14,5-миллиметровые пулемёты КПВТ
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

  Сетевое сообщество совсем недавно было сильно взволновано, увидев фото странного гибрида "Мотолыги" МТ-ЛБ с интегрированной в конструкцию зенитной установкой 2М-3М. Оказывается, это не единичный проект какого-то самоделкина, а серийная "линейка", выпускаемая на одном из предприятий. Такие выводы предварительно можно сделать, так как в сети так же засветился целый эшелон с такими установками, направляющийся в сторону проведения спецоперации.

реклама


МТ-ЛБ с КПВТ. Источник фото: скриншот из vk.com


   Если чуть копнуть глубже, башни, вооруженные двумя автоматическими пушками М-110 калибра 25 мм, устанавливались на корабли. Но в текущих реалиях по каким-то причинам более крупный калибр был заменен на крупнокалиберные пулемёты КПВТ калибра 14,5 мм. Правда однозначно утверждать, что "в серии" нет родных зениток со 25-мм стволом со 100% гарантией утверждать нельзя. Как водится, башня конструкции обитаемая, обслуживаемая расчётом из 2 человек.  


Башня от корабельной зенитки 2-М3 на шасси МТ-ЛБ. Источник фото: телеграм


   Скорее всего "Мотолыгу" выбрали основой для оснащения зенитной установки по причине большого количества в загашнике МО РФ первой и её приемлемой проходимости на поле боя. 


25-мм спаренная автоматическая корабельная артиллерийская установка 2М-3М. Источник фото: victorymuseum.ru


рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   Обе части гибрида можно назвать условно старыми: МТ-ЛБ принят на вооружение ВС СССР в 1964 году, а 25-мм спаренное универсальное орудие 2М-3 27 февраля 1953 года, как средство самообороны малоразмерных кораблей. Практическая скорострельность в режиме огня из двух стволов составляет до 600 выстрелов в минуту. Дальность огня в горизонтальном режиме - до 3 км, если использовать в качестве зенитной установки - то до 2,8 км в высоту.  

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#мт-лб #кпвт
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Русский бронированный "шахид-мобиль", созданный на базе МТ-ЛБ разнес вдребезги опорный пункт ВСУ
Российские войска применили взрывающуюся "мотолыгу" против ВСУ и показали видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
34
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
7
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
44
Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута и призвал Зеленского вывести оставшийся в городе гарнизон
9
Amazon предлагает свой собственный воздушный кулер для процессора по доступной цене
+
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall скупает по Европе подержанные танки Leopard
3
В Германии задумались о частичном переносе военной промышленности в США "для поддержки Украины"
2
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
323
СМИ: Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и военной техники
4
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
6
ЧВК «Вагнер» открыли молодёжный клуб «Вагнерёнок»
7
Пресс-секретарь ВСУ подтвердил тяжёлое положение в Бахмуте и намекнул на скорый вывод войск
9
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит на Украине завод по выпуску новейших танков Panther
35
Blizzard раскрыла системные требования Diablo IV без трассировки лучей
1
Украинцы «надонатили» почти 6,4 миллиона долларов на 101 гусеничный броневик
18
Alienware анонсировала монитор с частотой 500 Гц, беспроводную клавиатуру, наушники и мышь
2
Nubia представила коллекционный смартфон Z50 Ultra Starry Night
+
Почему видеокарта GeForce RTX 3070 Ti не подходит для 2К-мониторов, и какие есть альтернативы
25
Почему геймеры из РФ выбирают процессоры Intel, а Core i5-12400F обходит по продажам Ryzen 5 5600X
21
Минцифры Украины требует запретить продажи Atomic Heart по всему миру
30

Популярные статьи

На Украине заявили о наличии своего собственного "HIMARS", превосходящего американский оригинал
12
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
53
Армия РФ в СВО испытывает снарядный голод – что происходит, и сколько боеприпасов осталось у России
8
Как Су-57 поставил генералов НАТО в тупик – МИД Британии рассказал об опасности русской ракеты Р-37М
10
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
9
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
7
США открыли сезон борьбы с Китаем: раскрытие активов, исключение из G20 и вступление Тайваня в МВФ
10
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
22
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
4
Что происходило в день нападения диверсантов и как сейчас живут жители приграничных районов Брянщины
13

Сейчас обсуждают

Ирина Матяш
14:18
Крыса, тебя в Куеве ждут, а ты у россиян кормишься!
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
RaiderXD
14:18
Ощущение будто автор сильно обиженный чем-то или кем-то. Ну, или просто статья ради статьи. Не представляю как ту ахинею что здесь описано воспринимать нормально. Автор либо тролль, либо просто шиз
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
Кружит голову Боярышник
14:16
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и еще тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
Офицер ВСУ с позывным Мадьяр заявил о срочном распоряжении вывести своё подразделение из Бахмута
Der Nordmensch
14:09
Правда, мадьяры-это же венгры в основном....
Офицер ВСУ с позывным Мадьяр заявил о срочном распоряжении вывести своё подразделение из Бахмута
Житель ДНР
14:05
На взятие,а освобождение от украинского зверья. Украинские оккупанты планомерно уничтожаются,нет смысла быстро замыкать окружение,пусть еще скот подтягивают под артиллерию.
В Украине опровергают факт взятия российским ЧВК «Вагнер» Бахмута
grom9000
14:04
Официально подтверждено, что флагманы AMD Radeon не будут использовать 12VHPWR! https://overclockers.ru/blog/molexandr/show/77450/est-veroyatnost-chto-flagmany-amd-radeon-rx-7000-obojdutsya-bez-razem...
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
Игорь Бруновский
14:03
Продажные скоты от власти, при СССР вас бы расстреляли за предательство. И вы ещё хотите чтобы народ шёл вас защищать.
Почему РФ до сих пор поставляет титан для производства HIMARS и нефть для заправки украинских танков
Евгений Сом
14:02
Да это не проблема, печатаю быстро, иногда использую ctrl+c ctrl+v. Ты лучше скажи, если бы тебя называли трусливым балаболом-пиздаболом, приводя конкретные примеры вранья, бреда и сливов то ты считал...
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
grom9000
13:53
Лето еще впереди, подожди. Проблемы уменьшились, только потому что владельцев карт мало и они выработали целую ИНСТРУКЦИЮ, как защититься от оплавления: 1. Исключить изгиб провода. 2. Проверяем каче...
Как выбрать качественный и надежный блок питания для компьютера, который прослужит много лет
warmuza
13:53
посмотри на себя тебе слово - ты в ответ три простыни. ходишь по всем темам, выискиваешь его так и издевается
AMD подтвердила, что ее видеодрайвер может испортить Windows – поможет только переустановка ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем