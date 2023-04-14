На обыкновенную "Мотолыгу" установили 57-мм пушку АЗП-57, способную сбивать дроны и вертолёты и поражать живую силу

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

В зоне проведения спецоперации у российской армии появился очередной гибридный комплекс: на классическую МТ-ЛБ смонтировали 57-мм пушку АЗП-57, неофициально называемую "Адской молотилкой", в прошлые времена входившей в состав зенитного ракетного комплекса С-60.

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Для пушки АЗП-57 подобная трансформация вовсе не в диковинку. Подобные эксперименты проделывались уже многократно с другой техникой повышенной проходимости, например колёсными автомобилями и не только. Так в 2022 году во время плохих метеоусловий когда дороги превратились в непреодолимые "направления", одну из "молотилок" установили на трелевочный трактор.





Источник фото: raigap.livejournal.com





Теперь уже понятно почему МТ-ЛБ выбрана в качестве самоходного "донора" - всё это благодаря непревзойденной проходимости данной техники. А если под гусеницами БТР асфальтовое покрытие, то бронированная машина способна взять скоростной рубеж в 60 км/ч. К первостепенным преимуществам так же можно отнести возможность преодолевать водные преграды и противостоять огню из стрелкового вооружения.

В различных армиях существуют модификации данного гусеничного транспортёра, вооружённые от тяжёлых пулемётов до ракет 9П139 "Град-1".

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Предположительно, российская версия сможет использоваться для поражения живой силы, разрушения оборонительных сооружений и артиллерийских расчётов ВСУ, кроме того, "по зубам" вооружённой Мотолыге и легкобронированная техника и низколетящие цели в виде вертолётов и дронов.