В зоне проведения спецоперации у российской армии появился очередной гибридный комплекс: на классическую МТ-ЛБ смонтировали 57-мм пушку АЗП-57, неофициально называемую "Адской молотилкой", в прошлые времена входившей в состав зенитного ракетного комплекса С-60.
реклама
Для пушки АЗП-57 подобная трансформация вовсе не в диковинку. Подобные эксперименты проделывались уже многократно с другой техникой повышенной проходимости, например колёсными автомобилями и не только. Так в 2022 году во время плохих метеоусловий когда дороги превратились в непреодолимые "направления", одну из "молотилок" установили на трелевочный трактор.
Источник фото: raigap.livejournal.com
Теперь уже понятно почему МТ-ЛБ выбрана в качестве самоходного "донора" - всё это благодаря непревзойденной проходимости данной техники. А если под гусеницами БТР асфальтовое покрытие, то бронированная машина способна взять скоростной рубеж в 60 км/ч. К первостепенным преимуществам так же можно отнести возможность преодолевать водные преграды и противостоять огню из стрелкового вооружения.
В различных армиях существуют модификации данного гусеничного транспортёра, вооружённые от тяжёлых пулемётов до ракет 9П139 "Град-1".
Предположительно, российская версия сможет использоваться для поражения живой силы, разрушения оборонительных сооружений и артиллерийских расчётов ВСУ, кроме того, "по зубам" вооружённой Мотолыге и легкобронированная техника и низколетящие цели в виде вертолётов и дронов.