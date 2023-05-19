Штурмовые отряды "Оркестра" с каждым новым днём продвигаются только вперёд, продолжая отбивать западные окраины Бахмута, даже яростное сопротивление украинской армии не в силах сдержать наступательный порыв "Музыкантов". ЧВК "Вагнер" смогли взять мощный оборонительный район "Динамо" с улицы Юбилейной.
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Евгений Пригожин рассказал, что за текущие сутки бойцы-штурмовики совершили бросок на 400 метров, контролируя новые 190 тыс. кв. метров. Теперь силы ВСУ удерживают лишь отрезок городской агломерации, равный примерно одному кв. километру. Но и украинские военнослужащие не горят желанием сдаваться и удерживают "до последнего", давая сильный бой за каждое отдельно стоящее здание, подъезд и даже комнаты.
То самое "Гнездо". Источник фото: 19rusinfo.ru
Не в силах сопротивляться, украинское командование "заливает" Бахмут (Артёмовск) свежим пополнением, но в силу разных причин отправляет на горячий фронт большей частью необстрелянных в боевых действиях, не способных к долгой обороне.
По расчётам уже соответственно ЧВК "Вагнер", город будет полностью под контролем российского формирования уже очень скоро.
В качестве "дембельского аккорда" операторам "музыкального ансамбля" остается лишь один шаг - перехватить укрепрайон "Тетрис" из рук ВСУ и на этом освобождение города можно считать законченным.