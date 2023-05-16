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Артиллеристы "Музыкантов" разрушили мост рядом с Бахмутом, затруднив логистику ВСУ в городе [Видео]
Ранее по разрушенному путепроводу в город перебрасывалось подкрепление, снаряды и проводилась эвакуация раненых
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   Штурмовые группы российского "Оркестра" ни на минуту не останавливаясь, продолжают продвигаться вперёд, выбивая остатки украинского гарнизона из последнего оборонительного района ВСУ в Бахмуте. Прямо сейчас украинские военнослужащие удерживают под своим контролем около полутора кв. км городской агломерации донбасского города.

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   Известно, что наиболее крепко построенный оборонительный рубеж под собственным названием "Гнездо" был взят под контроль российской стороной. Украинским группам войск было негде окопаться, поэтому по независящим от них причинам они откатились дальше.


Источник фото: bbc.com


  Но жар боёв не смолкает не только в самом городе, но и рядом с ним, где ЧВК "Вагнер" даже испытывая снарядный голод, продолжают использовать фактор артиллерии при выбивании линий снабжения украинской армии.

  Так во время такого удара был поражён мостовой переход, запечатлённый на видео. Наиболее вероятно, это инженерное сообщение использовалось ВСУ как средство для подвоза живой силы и снарядов, а так же как эвакуационный коридор.

   Теперь украинским солдатам придётся искать другой "вариант".

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