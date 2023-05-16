Ранее по разрушенному путепроводу в город перебрасывалось подкрепление, снаряды и проводилась эвакуация раненых

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Штурмовые группы российского "Оркестра" ни на минуту не останавливаясь, продолжают продвигаться вперёд, выбивая остатки украинского гарнизона из последнего оборонительного района ВСУ в Бахмуте. Прямо сейчас украинские военнослужащие удерживают под своим контролем около полутора кв. км городской агломерации донбасского города.

реклама

Известно, что наиболее крепко построенный оборонительный рубеж под собственным названием "Гнездо" был взят под контроль российской стороной. Украинским группам войск было негде окопаться, поэтому по независящим от них причинам они откатились дальше.





Источник фото: bbc.com





Но жар боёв не смолкает не только в самом городе, но и рядом с ним, где ЧВК "Вагнер" даже испытывая снарядный голод, продолжают использовать фактор артиллерии при выбивании линий снабжения украинской армии.

Так во время такого удара был поражён мостовой переход, запечатлённый на видео. Наиболее вероятно, это инженерное сообщение использовалось ВСУ как средство для подвоза живой силы и снарядов, а так же как эвакуационный коридор.

Теперь украинским солдатам придётся искать другой "вариант".

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде



