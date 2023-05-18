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В США назвали ракетные атаки ВКС РФ для Украины "полезными", якобы истощяющими запас вооружения
Правда анонимный чиновник не пожелал "светиться" со столь смелым утверждением
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  Российские ракетные атаки по военным целям на территории Украины в последние дни можно смело назвать массированными и чуть ли не тотальными. Но как раз такие атаки несут Украине "пользу". С таким умозаключением выступил анонимный источник из правительства США в своём общении с представителями американских масс-медиа.

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   Так функционер делает само собой разумеющиеся выводы о том, что российские ВКС делают все более усиливающиеся воздушные удары, принуждая официальную киевскую власть перенести предполагаемое контрнаступление на Востоке и Юге страны. А в то же время, российская армия вынуждена тратить значительное число боеприпасов, делая усилия "осадить" украинское ПВО.


Источник фото: arsenal-info.ru


   Для этого ВКС РФ используют разнонаправленные атаки с нескольких векторов, выбирая в качестве целей управленческие центры и логистические хабы.

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   И вот здесь как раз представитель американский власти и нашёл "плюсы". По его словам, ВСУ смогли "сдюжить" глобальный натиск, предположительно уничтожив большую часть высокоточного ракетного вооружения и БПЛА с помощью западных комплексов ПВО. И якобы благодаря неправильно выбранной тактике, Россия очень быстро израсходует запас своего вооружения, делает выводы собеседник журналиста.

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