Для поражения батареи ЗРК использовался целый сонм ракет и БПЛА, где финальной "точкой" оказался российский гиперзвуковой "Кинжал"

Даже абсолютная цензура не смогла скрыть факта о тотальном ракетном налёте на военные цели в столичном Киеве. По косвенным признакам есть прилёт в американский ЗРК "Патриот". Есть и подтверждающая информация об этом и от российского МО РФ.

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В противовес этому мировые масс-медиа ранее облетела новость, де, мол, одной из зенитных ракет "Пэтриотс" был перехвачен российский сверхзвуковой Кинжал. Даже столичный глава Виталий Кличко решил сфотографироваться с якобы носовым кожухом сверхзвуковой ракеты. Но всё это было похоже на грубо слепленную "мистификацию". Даже западные эксперты признали, что с данными техническими характеристиками перехват "Кинжала" Патриотом невозможен, и наиболее вероятно сам будет уничтожен невероятной кинетической энергией последнего. Что и произошло.





Источник фото: topwar.ru





Ещё доводы. Обнаружить небольшую ракету, пролетающую со сверхзвуковой скоростью, антенны "Пэтриота" должны обладать "запасом времени". Грубо говоря, должны быть включены сильно заранее и с предельной мощностью радарных излучателей. Но если допустить это, тогда данный ЗРК засекут соответствующие службы противника в лице ВС РФ с соответствующим противодействием.

На видеокадрах, стремительно распространяющихся по соцсетям, отлично заметно, что ночью 16 мая американский ЗРК работал с предельной интенсивностью. Радары, разумеется, были переведены в режим максимальной производительности. И как не трудно заметить, некоторые зенитные снаряды летели не в воздушные цели, а в рядом стоящие жилые дома. Точных данных сколько было перехвачено российских ракет нет, но точно видно как происходит возгорание и последующая детонация батареи американского "Патриот" после прилёта российского "Кинжала".

Так же известно, что эта ночь для столицы Украины стала самой массовой по части гибридного налёта крылатых ракет и так называемых дронов-камикадзе. В совместном полёте к военным объектам участвовали "Калибры". "Кинжалы" и иные ракеты.





Источник фото: Rg.ru





Предположительно, конкретной целью для российского вооружения как раз и были эшелонированные порядки столичного ПВО Украины. Куда входят С-300 и установки НАТО.

Интересный предполагаемый факт: возможно радарные установки Patriot были нейтрализованы особыми противорадиолокационными ракетами Х-31ПМ.

Данная крылатая ракета обладает большим радиусом действия в несколько сот километров, автономным поиском необходимой дели с точным наведением при помощи радарного радиоизлучения. Как факт: Х-31ПМ могут использоваться как атакующий рой, что даёт стабильную возможность накрывать целый позиционный район ПВО.

















Предполагаемый план атаки: наиболее вероятными первыми летели БПЛА, затем помехонаводящие ракеты, заставляющие активировать все радарные установки ПВО на максимальную мощность, где во время пика нагрузки и были обнаружены "ракетами-ищейками". После того как в результате попадания противорадиолокационных ракет ЗРК ослепли, в дело включились "Калибры" и "Кинжалы".

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Теперь на возрождение столичной ПВО Украины может потребоваться какое-то время.