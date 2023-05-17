Авианосец Королевского флота ВМС Великобритании HMS Prince of Wales, поступивший в распоряжении флота в 2019 году, с августа минувшего года не может эксплуатироваться. Во всем "виноват" грибной вал. Авария случилась в тот же день, когда гигантская махина направилась из порта приписки с визитом в США, где у корабля должны были произойти испытания передовых истребителей морского базирования F-35B.
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По сообщению издания The Telegraph, судно лишилось масляных и топливных фильтров, применяемых для очистки морской воды от топлива в системе питания корабля, необходимых для бесперебойного функционирования корабельного движителя. Так же была демонтирована цепь с подъемников, занимающегося переброской авиационной техники по судну.
Источник фото: royalnavy.mod.uk
Грубо говоря, специалистам и инженерам Королевского флота Островного государства приходится заниматься буквально так называемой "канибализацией" одного авианосца, дабы продлить жизнь и режим рабочего судна другого такого же корабля (HMS Argus).
Официальные лица британского ВМС объясняют, де, мол, что такие процедуры не являются чем-то из ряда вон выходящим, и всегда считались "нормальными".
Правда сложно согласиться с таким утверждением, когда таких корабля всего два и они жизненно необходимы для проецирования "морского могущества".