Сообщается что Принц Уэльский станет донором для другого авианосца такого же типа: корабля HMS Argus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Авианосец Королевского флота ВМС Великобритании HMS Prince of Wales, поступивший в распоряжении флота в 2019 году, с августа минувшего года не может эксплуатироваться. Во всем "виноват" грибной вал. Авария случилась в тот же день, когда гигантская махина направилась из порта приписки с визитом в США, где у корабля должны были произойти испытания передовых истребителей морского базирования F-35B.

реклама

По сообщению издания The Telegraph, судно лишилось масляных и топливных фильтров, применяемых для очистки морской воды от топлива в системе питания корабля, необходимых для бесперебойного функционирования корабельного движителя. Так же была демонтирована цепь с подъемников, занимающегося переброской авиационной техники по судну.





Источник фото: royalnavy.mod.uk





Грубо говоря, специалистам и инженерам Королевского флота Островного государства приходится заниматься буквально так называемой "канибализацией" одного авианосца, дабы продлить жизнь и режим рабочего судна другого такого же корабля (HMS Argus).

Официальные лица британского ВМС объясняют, де, мол, что такие процедуры не являются чем-то из ряда вон выходящим, и всегда считались "нормальными".

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Правда сложно согласиться с таким утверждением, когда таких корабля всего два и они жизненно необходимы для проецирования "морского могущества".