Из неработающей техники извлекают исправные детали и используют их в качестве запчастей для действующих истребителей

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-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Советские МиГ-29, которые Польша и Словакия передали украинским ВВС, не вызвали восторга у местных военных из Украины. Оказывается со своего баланса были переданы старые и давно необслуживаемые лётные единицы. Техническое состояние истребителей удручает, сообщили в частной беседе украинские военные для издания The Economist.

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Большинство таких машин отправились не в состав действующих воздушных сил, участвующих в боевых операциях, а прямиком на так называемую процедуру канибализации, когда из неработоспособной техники извлекают хоть сколько-нибудь работающие детали и механизмы и переносят их в исправную технику.





Источник фото: vpk.name





Публичное возмущение по поводу качества таких неремонтнопригодных экземпляров выразил Юрий Игнат, старший офицер, представляющий на официальном уровне командование воздушных сил Украины. Полковник назвал советские Миги устаревшими, не способными противостоять российской авиации не то чтобы пилотируемым аппаратам, но даже обычным беспилотникам.

По мнению представителя ВВСУ Украина достойна получить истребители, но только современные и западного производства, ведь только такие единицы способны справиться с нехваткой ПВО в восточноевропейской республике.

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Правда на все вежливые просьбы и настойчивые выпрашивания таких машин в США, и в частности в НАТО, не хотят слушать позицию украинских чиновников, ссылаясь на бессмысленность таких поставок. Веская причина же в отсутствии пилотов и квалифицированных техников для эксплуатации сложных западных машин.